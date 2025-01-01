copy_rates_from_pos

Retourne les barres du terminal MetaTrader 5 à partir de l'index spécifié.

copy_rates_from_pos(

symbol,

timeframe,

start_pos,

count

)

Paramètres

symbol

[in] Nom de l'instrument financier, par exemple, "EURUSD". Paramètre non nommé requis.

timeframe

[in] Période pour laquelle les barres sont demandées. Défini par une valeur de l'énumération TIMEFRAME. Paramètre sans nom requis.

start_pos

[in] Position de la première barre des données demandées. La numérotation des barres va du présent au passé. Ainsi, la barre zéro signifie la barre actuelle. Paramètre non nommé requis.

count

[in] Nombre de barres à récupérer. Paramètre non nommé requis.

Valeur de Retour

Renvoie les barres sous forme de tableau numpy avec les colonnes nommées time, open, high, low, close, tick_volume, spread et real_volume. Retourne None en cas d'erreur. Les informations sur l'erreur peuvent être obtenues en utilisant last_error().

Note

Voir la fonction CopyRates() pour plus d'informations.

Le terminal MetaTrader 5 fournit des barres uniquement dans l'historique disponible pour un utilisateur sur les graphiques. Le nombre de barres disponibles pour les utilisateurs est défini dans le paramètre "Max. Max. barres dans le graphique".

Exemple :

from datetime import datetime

import MetaTrader5 as mt5

# affiche les données sur le package MetaTrader 5

print("Auteur du package MetaTrader5 : ",mt5.__author__)

print("Version du package MetaTrader5 : ",mt5.__version__)



# importe le module 'pandas' pour afficher les données obtenues sous forme tabulaire

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', 500) # nombre de colonnes à afficher

pd.set_option('display.width', 1500) # largeur max d'affichage de la table



# établit une connexion avec le terminal MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize () a échoué, code d'erreur =",mt5.last_error())

quit()



# récupère 10 barres D1 du GBPUSD de la journée en cours

rates = mt5.copy_rates_from_pos("GBPUSD", mt5.TIMEFRAME_D1, 0, 10)



# ferme la connexion au terminal MetaTrader 5

mt5.shutdown()

# affiche chaque élément des données obtenues dans une nouvelle ligne

print("Affiche les données brutes obtenues")

for rate in rates:

print(rate)



# crée le DataFrame à partir des données obtenues

rates_frame = pd.DataFrame(rates)

# convertit le temps en secondes au format datetime

rates_frame['time']=pd.to_datetime(rates_frame['time'], unit='s')



# affiche les données

print("

Affiche les données sous forme de tableau")

print(rates_frame)



Résultat :

Auteur du package MetaTrader5 : MetaQuotes Software Corp.

Version du package MetaTrader5 : 5.0.29



Affiche les données brutes obtenues

(1581552000, 1.29568, 1.30692, 1.29441, 1.30412, 68228, 0, 0)

(1581638400, 1.30385, 1.30631, 1.3001, 1.30471, 56498, 0, 0)

(1581897600, 1.30324, 1.30536, 1.29975, 1.30039, 49400, 0, 0)

(1581984000, 1.30039, 1.30486, 1.29705, 1.29952, 62288, 0, 0)

(1582070400, 1.29952, 1.3023, 1.29075, 1.29187, 57909, 0, 0)

(1582156800, 1.29186, 1.29281, 1.28489, 1.28792, 61033, 0, 0)

(1582243200, 1.28802, 1.29805, 1.28746, 1.29566, 66386, 0, 0)

(1582502400, 1.29426, 1.29547, 1.28865, 1.29283, 66933, 0, 0)

(1582588800, 1.2929, 1.30178, 1.29142, 1.30037, 80121, 0, 0)

(1582675200, 1.30036, 1.30078, 1.29136, 1.29374, 49286, 0, 0)



Afficher les données sous forme de tableau

time open high low close tick_volume spread real_volume

0 2020-02-13 1.29568 1.30692 1.29441 1.30412 68228 0 0

1 2020-02-14 1.30385 1.30631 1.30010 1.30471 56498 0 0

2 2020-02-17 1.30324 1.30536 1.29975 1.30039 49400 0 0

3 2020-02-18 1.30039 1.30486 1.29705 1.29952 62288 0 0

4 2020-02-19 1.29952 1.30230 1.29075 1.29187 57909 0 0

5 2020-02-20 1.29186 1.29281 1.28489 1.28792 61033 0 0

6 2020-02-21 1.28802 1.29805 1.28746 1.29566 66386 0 0

7 2020-02-24 1.29426 1.29547 1.28865 1.29283 66933 0 0

8 2020-02-25 1.29290 1.30178 1.29142 1.30037 80121 0 0

9 2020-02-26 1.30036 1.30078 1.29136 1.29374 49286 0 0

Voir aussi

CopyRates, copy_rates_from, copy_rates_range, copy_ticks_from, copy_ticks_range