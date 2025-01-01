- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
copy_rates_from_pos
Retourne les barres du terminal MetaTrader 5 à partir de l'index spécifié.
copy_rates_from_pos(
Paramètres
symbol
[in] Nom de l'instrument financier, par exemple, "EURUSD". Paramètre non nommé requis.
timeframe
[in] Période pour laquelle les barres sont demandées. Défini par une valeur de l'énumération TIMEFRAME. Paramètre sans nom requis.
start_pos
[in] Position de la première barre des données demandées. La numérotation des barres va du présent au passé. Ainsi, la barre zéro signifie la barre actuelle. Paramètre non nommé requis.
count
[in] Nombre de barres à récupérer. Paramètre non nommé requis.
Valeur de Retour
Renvoie les barres sous forme de tableau numpy avec les colonnes nommées time, open, high, low, close, tick_volume, spread et real_volume. Retourne None en cas d'erreur. Les informations sur l'erreur peuvent être obtenues en utilisant last_error().
Note
Voir la fonction CopyRates() pour plus d'informations.
Le terminal MetaTrader 5 fournit des barres uniquement dans l'historique disponible pour un utilisateur sur les graphiques. Le nombre de barres disponibles pour les utilisateurs est défini dans le paramètre "Max. Max. barres dans le graphique".
Exemple :
from datetime import datetime
Voir aussi
CopyRates, copy_rates_from, copy_rates_range, copy_ticks_from, copy_ticks_range