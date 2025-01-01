TimeTradeServer

Retourne l'heure actuelle calculée du serveur de trading. Contrairement à TimeCurrent(), le calcul de l'heure est effectué dans le terminal client et dépend des paramètres d'heure de votre ordinateur.. Il existe 2 variantes de la fonction.

Appel sans paramètres

datetime TimeTradeServer();

Appel avec un paramètre du type MqlDateTime

datetime TimeTradeServer(

MqlDateTime& dt_struct

);

Paramètres

dt_struct

[out] Variable du type MqlDateTime.

Valeur de Retour

Valeur du type datetime

Note

Si la variable du type MqlDateTime a été transmise comme paramètre, elle est remplie de façon correspondante.

Pour utiliser les compteurs et la minuterie à haute précision, il faut utiliser la fonction GetTickCount() qui retourne la valeur en millisecondes.

Lors des tests dans le Testeur de Stratégie, TimeTradeServer() est simulé en fonction des données historiques et est toujours égal à TimeCurrent().

Exemple :