iSpread

Retourne le spread de la barre (indiquée par le paramètre 'shift') sur le graphique correspondant.

long iSpread(

const string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

int shift

);

Parameters

symbol

[in] Le nom du symbole de l'instrument financier. NULL signifie le symbole courant.

timeframe

[in] Période. Peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_TIMEFRAMES. 0 signifie la période actuelle du graphique.

shift

[in] L'indice de la valeur reçue des timeseries (décalage en arrière du nombre spécifié de barres relativement à la barre courante).

Valeur de Retour

La valeur du spread de la barre (indiquée avec le paramètre 'shift') sur le graphique correspondant ou 0 en cas d'erreur. Pour connaître les détails de l'erreur, appelez la fonction GetLastError().

Note

La fonction retourne toujours les données actuelles. Pour cela, elle effectue une demande à la timeserie pour le symbole et la période spécifiés à chaque appel. Cela signifie que s'il n'y a pas de données prêtes au premier appel à la fonction, la préparation des résultats peut prendre un peu de temps.

La fonction ne stocke pas les résultats des appels précédents, et il n'y a pas de cache local pour un retour rapide de la valeur.

Exemple :

input int shift=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Handler de l'évènement "tick" |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

datetime time = iTime(Symbol(),Period(),shift);

double open = iOpen(Symbol(),Period(),shift);

double high = iHigh(Symbol(),Period(),shift);

double low = iLow(Symbol(),Period(),shift);

double close = iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,shift);

long volume= iVolume(Symbol(),0,shift);

int bars = iBars(NULL,0);



Comment(Symbol(),",",EnumToString(Period()),"

",

"Heure : " ,TimeToString(time,TIME_DATE|TIME_SECONDS),"

",

"Open: " ,DoubleToString(open,Digits()),"

",

"High: " ,DoubleToString(high,Digits()),"

",

"Low: " ,DoubleToString(low,Digits()),"

",

"Close: " ,DoubleToString(close,Digits()),"

",

"Volume: ",IntegerToString(volume),"

",

"Barres: " ,IntegerToString(bars),"

"

);

}

Voir également

CopySpread, CopyRates