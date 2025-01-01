Référence MQL5Utilisation de DirectXDXContextClearDepth
DXContextClearDepth
Efface le buffer de profondeur.
bool DXContextClearDepth(
Paramètres
context
[in] Handle du contexte graphique créé avec DXContextCreate().
Valeur de Retour
Retourne true en cas d'exécution réussie avec succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError().
Note
La fonction DXContextClearDepth() peut être utilisée pour effacer le buffer de profondeur avant d'effectuer le rendu du cadre suivant.