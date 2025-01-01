DXContextClearDepth

Efface le buffer de profondeur.

bool DXContextClearDepth(

int context

);

Paramètres

context

[in] Handle du contexte graphique créé avec DXContextCreate().

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie avec succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError().

Note

La fonction DXContextClearDepth() peut être utilisée pour effacer le buffer de profondeur avant d'effectuer le rendu du cadre suivant.