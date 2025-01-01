DocumentationSections
Référence MQL5Utilisation de DirectXDXContextClearDepth 

DXContextClearDepth

Efface le buffer de profondeur.

bool  DXContextClearDepth(
   int  context      // handle du contexte graphique 
   );

Paramètres

context

[in]  Handle du contexte graphique créé avec DXContextCreate().

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie avec succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError().

Note

La fonction DXContextClearDepth() peut être utilisée pour effacer le buffer de profondeur avant d'effectuer le rendu du cadre suivant.