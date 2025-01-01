CLBufferCreate

Crée le tampon OpenCL et rend le handle sur lui.

int CLBufferCreate(

int context,

uint size

uint flags

);

Paramètres

context

[in] Le handle sur le contexte OpenCL.

size

[in] La taille du tampon en bytes.

flags

[in] Les propriétés du tampon spécifiées par la combinaison des drapeaux: CL_MEM_READ_WRITE, CL_MEM_WRITE_ONLY, CL_MEM_READ_ONLY, CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR.

La valeur rendue

Le handle sur le tampon OpenCL à l'exécution réussie. Dans le cas de l'erreur rend -1. Pour recevoir l'information sur l'erreur, utilisez la fonction GetLastError().

Note

Pour ce moment on prévoit les codes suivants des erreurs: