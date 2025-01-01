- CLHandleType
CLBufferCreate
Crée le tampon OpenCL et rend le handle sur lui.
|
int CLBufferCreate(
Paramètres
context
[in] Le handle sur le contexte OpenCL.
size
[in] La taille du tampon en bytes.
flags
[in] Les propriétés du tampon spécifiées par la combinaison des drapeaux: CL_MEM_READ_WRITE, CL_MEM_WRITE_ONLY, CL_MEM_READ_ONLY, CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR.
La valeur rendue
Le handle sur le tampon OpenCL à l'exécution réussie. Dans le cas de l'erreur rend -1. Pour recevoir l'information sur l'erreur, utilisez la fonction GetLastError().
Note
Pour ce moment on prévoit les codes suivants des erreurs:
- ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE - le handle non valide sur le contexte OpenCL,
- ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY — pas assez de mémoire,
- ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE — l'erreur intérieure de la création du tampon.