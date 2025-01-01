DocumentationSections
CLBufferCreate

Crée le tampon OpenCL et rend le handle sur lui.

int  CLBufferCreate(
   int   context,     // le handle sur le contexte OpenCL
   uint  size         // la taille du tampon
   uint  flags        // les propriétés du tampon spécifiées par la combinaison des drapeaux
   );

Paramètres

context

[in]  Le handle sur le contexte OpenCL.

size

[in] La taille du tampon en bytes.

flags

[in]  Les propriétés du tampon spécifiées par la combinaison des drapeaux:  CL_MEM_READ_WRITE, CL_MEM_WRITE_ONLY, CL_MEM_READ_ONLY, CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR.

La valeur rendue

Le handle sur le tampon OpenCL à l'exécution réussie. Dans le cas de l'erreur rend -1. Pour recevoir l'information sur l'erreur, utilisez la fonction GetLastError().

Note

Pour ce moment on prévoit les codes suivants des erreurs:

  • ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE  - le handle non valide sur le contexte OpenCL,
  • ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY — pas assez de mémoire,
  • ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE — l'erreur intérieure de la création du tampon.

 