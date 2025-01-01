//--- affichons la fenêtre des paramètres d'entrée pendant le lancement du script

#property script_show_inputs

//--- le filtre

input string InpFilter="*";

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string file_name;

int i=1;

//--- la réception du handle de la recherche dans la racine du dossier local

long search_handle=FileFindFirst(InpFilter,file_name);

//--- vérifions si la fonction FileFindFirst() a travaillé avec succès

if(search_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- dans le cycle vérifions si les chaînes transmises sont les noms des fichiers ou des répertoires

do

{

ResetLastError();

//--- si c'est le fichier, la fonction rendra true, et si c'est le répertoire, la fonction génère l'erreur 5018

FileIsExist(file_name);

PrintFormat("%d : %s name = %s",i,GetLastError()==5018 ? "Directory" : "File",file_name);

i++;

}

while(FileFindNext(search_handle,file_name));

//--- fermons le handle de la recherche

FileFindClose(search_handle);

}

else

Print("Files not found!");

}