FileFindClose

Ferme le handle de la recherche.

void  FileFindClose(
   long  search_handle      // handle de la recherche
   );

Paramètres

search_handle

[in]  Le handle de la recherche,  reçu par la fonction FileFindFirst().

La valeur rendue

Il n'y a pas de valeur rendue.

Note

Il est nécessaire d'appeler la fonction pour désallouer les ressources systémiques.

Exemple:

//--- affichons la fenêtre des paramètres d'entrée pendant le lancement du script
#property script_show_inputs
//--- le filtre
input string InpFilter="*";
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string file_name;
   int    i=1;
//--- la réception du handle de la recherche dans la racine du dossier local
   long search_handle=FileFindFirst(InpFilter,file_name);
//--- vérifions si la fonction FileFindFirst() a travaillé avec succès
   if(search_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      //--- dans le cycle vérifions si les chaînes transmises sont les noms des fichiers ou des répertoires 
      do
        {
         ResetLastError();
         //--- si c'est le fichier, la fonction rendra true, et si c'est le répertoire, la fonction génère l'erreur 5018
         FileIsExist(file_name);
         PrintFormat("%d : %s name = %s",i,GetLastError()==5018 ? "Directory" : "File",file_name);
         i++;
        }
      while(FileFindNext(search_handle,file_name));
      //--- fermons le handle de la recherche
      FileFindClose(search_handle);
     }
   else
      Print("Files not found!");
  }

Voir aussi

