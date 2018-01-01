- SocketCreate
- SocketClose
- SocketConnect
- SocketIsConnected
- SocketIsReadable
- SocketIsWritable
- SocketTimeouts
- SocketRead
- SocketSend
- SocketTlsHandshake
- SocketTlsCertificate
- SocketTlsRead
- SocketTlsReadAvailable
- SocketTlsSend
- WebRequest
- SendFTP
- SendMail
- SendNotification
Lit les données d'une socket.
int SocketRead(
Parameters
socket
[in] Handle de la socket retournée par la fonction SocketCreate. Lorsqu'un handle incorrect est passé à _LastError, l'erreur 5270 (ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE) est activée.
buffer
[out] Référence au tableau de type uchar dans lequel les données sont lues. La taille du tableau dynamique est augmentée du nombre d'octets lus. La taille du tableau ne peut pas être supérieure à INT_MAX (2147483647).
buffer_maxlen
[in] Nombre d'octets à lire dans le tableau buffer[]. Les données ne rentrant pas dans le tableau restent dans la socket. Elles peuvent être lues lors de l'appel suivant à SocketRead. buffer_maxlen ne peut pas être supérieur à INT_MAX (2147483647).
timeout_ms
[in] Timeout de lecture des données en millisecondes. Si les données ne sont pas obtenues dans le temps imparti, les tentatives sont stoppées et la fonction retourne -1.
Valeur de Retour
Retourne le nombre d'octets lus en cas de succès. Retourne -1 en cas d'erreur.
Note
Si une erreur se produit sur une socket système lors de l'exécution de la fonction, la connexion établie via SocketConnect est interrompue.
En cas d'erreur de lecture des données, l'erreur 5273 (ERR_NETSOCKET_IO_ERROR) est inscrite dans _LastError.
La fonction ne peut être appelée que depuis les Expert Advisors et les scripts, puisqu'ils sont exécutés dans leurs propres threads d'exécution. Si appelé depuis un indicateur, GetLastError() retourne l'erreur 4014 — "Function is not allowed for call".
Exemple :
