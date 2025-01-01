- ArrayBsearch
ArrayCompare
La fonction retourne le résultat de la comparaison de deux tableaux du même type. Elle peut être utilisée pour comparer des tableaux d'éléments de types simples ou des structures personnalisées sans objets complexes, c'est à dire des structures ne contenant pas d'objets de type string, de tableaux dynamiques, de classes ou d'autres structures contenant des objets complexes.
|
int ArrayCompare(
Paramètres
array1[]
[in] Premier tableau.
array2[]
[in] Deuxième tableau.
start1=0
[in] L'indice initial de l'élément dans le premier tableau, à partir duquel la comparaison commence. L'indice de début par défaut est 0.
start2=0
[in] L'indice initial de l'élément dans le deuxième tableau, à partir duquel la comparaison commence. L'indice de début par défaut est 0.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Nombre d'éléments à comparer. Tous les éléments des deux tableaux participent par défaut à la comparaison (count=WHOLE_ARRAY).
Valeur de Retour
- -1, si array1[] est inférieur à array2[]
- 0, si array1[] est égal à array2[]
- 1, si array1[] est supérieur à array2[]
- -2, si une erreur est survenue en raison d'une incompatibilité des types des tableaux comparés ou si start1, start2 ou le nombre de valeurs comptées dépassent les limites du tableau.
Note
La fonction ne retournera pas 0 (les tableaux ne seront pas considérés comme égaux) si les tableaux diffèrent en taille et que count=WHOLE_ARRAY pour le cas où un tableau est un sous-ensemble de l'autre. Dans ce cas, le résultat de la comparaison des tailles de ces tableaux retournera : -1, si la taille de array1[] est inférieure à celle de array2[] , sinon 1.
Exemple :
|
//--- variables globales