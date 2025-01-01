//--- variables globales

double ExtArrayFirst[];

double ExtArraySecond[];



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- défini la taille des tableaux

if(ArrayResize(ExtArrayFirst,10)!=10)

{

Print("ArrayResize() failed for ExtArrayFirst. Error code: ",GetLastError());

return;

}

if(ArrayResize(ExtArraySecond,10)!=10)

{

Print("ArrayResize() failed for ExtArraySecond. Error code: ",GetLastError());

return;

}



//--- remplit les tableaux avec les valeurs des indices i et j dans une boucle

int total=ArraySize(ExtArrayFirst);

for(int i=0, j=total-1; i<total; i++,j--)

{

//--- remplit le tableau ExtArrayFirst de gauche à droite

//--- remplit le tableau ExtArraySecond de droite à gauche

ExtArrayFirst[i]=i;

ExtArraySecond[i]=j;

}

//--- compare les tableaux et écrit le résultat dans le journal

ArrayComparePrint(ExtArrayFirst,ExtArraySecond);

/*

Résultat :

ExtArrayFirst:

0.00000 1.00000 2.00000 3.00000 4.00000 5.00000 6.00000 7.00000 8.00000 9.00000

ExtArraySecond:

9.00000 8.00000 7.00000 6.00000 5.00000 4.00000 3.00000 2.00000 1.00000 0.00000

Result ArrayCompare(): ExtArrayFirst is smaller than ExtArraySecond (result = -1)

*/



//--- maintenant retournons les tableaux

//--- remplit les tableaux avec les valeurs des indices i et j dans une boucle

for(int i=0, j=total-1; i<total; i++,j--)

{

//--- remplit le tableau ExtArrayFirst de droite à gauche

//--- remplit le tableau ExtArraySecond de gauche à droite

ExtArrayFirst[i]=j;

ExtArraySecond[i]=i;

}

//--- compare les tableaux et écrit le résultat dans le journal

ArrayComparePrint(ExtArrayFirst,ExtArraySecond);

/*

Résultat :

ExtArrayFirst:

9.00000 8.00000 7.00000 6.00000 5.00000 4.00000 3.00000 2.00000 1.00000 0.00000

ExtArraySecond:

0.00000 1.00000 2.00000 3.00000 4.00000 5.00000 6.00000 7.00000 8.00000 9.00000

Result ArrayCompare(): ExtArrayFirst is larger than ExtArraySecond (result = 1)

*/



//--- maintenant remplissons les tableaux dans une direction

//--- remplit les tableaux avec les valeurs de i index dans une boucle

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- remplit les deux tableaux de gauche à droite

ExtArrayFirst[i]=i;

ExtArraySecond[i]=i;

}

//--- compare les tableaux et écrit le résultat dans le journal

ArrayComparePrint(ExtArrayFirst,ExtArraySecond);

/*

Résultat :

ExtArrayFirst:

0.00000 1.00000 2.00000 3.00000 4.00000 5.00000 6.00000 7.00000 8.00000 9.00000

ExtArraySecond:

0.00000 1.00000 2.00000 3.00000 4.00000 5.00000 6.00000 7.00000 8.00000 9.00000

Result ArrayCompare(): ExtArrayFirst and ExtArraySecond are equal (result = 0)

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Compare et affiche le résultat |

//+------------------------------------------------------------------+

void ArrayComparePrint(const double &array1[], const double &array2[])

{

//--- affiche l'en-tête et le contenu des tableaux

Print("ExtArrayFirst:");

ArrayPrint(array1);

Print("ExtArraySecond:");

ArrayPrint(array2);

//--- compare les tableaux et affiche le résultat de la comparaison

int res=ArrayCompare(array1,array2);

string res_str=(res>0 ? "ExtArrayFirst is larger than ExtArraySecond" : res<0 ? "ExtArrayFirst is smaller than ExtArraySecond" : "ExtArrayFirst and ExtArraySecond are equal");

PrintFormat("Result ArrayCompare(): %s (result = %d)

",res_str,res);

}

//+------------------------------------------------------------------+