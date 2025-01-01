DocumentationSections
Period

   

Retourne la période actuelle du graphique.

ENUM_TIMEFRAMES  Period();

Valeur de retour

Le contenu de la variable _Period contenant la valeur de la période actuelle du graphique courant. La valeur peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_TIMEFRAMES.

Note

Contrairement aux Expert Advisors, indicateurs et scripts, les services ne sont pas liés à un graphique spécifique. La fonction Period() retourne donc 0 pour un service.

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- récupère la période du graphique actuel et sa description
   ENUM_TIMEFRAMES period    = Period();
   string          timeframe = StringSubstr(EnumToString(period), 7);
   
//--- envoie dans le journal les données obtenues
   PrintFormat("Current chart timeframe: %s\nTimeframe value: %s (%d)",
               timeframeEnumToString(period), period);
   /*
   résultat :
   Current chart timeframeH4
   Timeframe valuePERIOD_H4 (16388)
   */
  }

Voir aussi

