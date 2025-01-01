- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
Retourne la période actuelle du graphique.
|
ENUM_TIMEFRAMES Period();
Valeur de retour
Le contenu de la variable _Period contenant la valeur de la période actuelle du graphique courant. La valeur peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_TIMEFRAMES.
Note
Contrairement aux Expert Advisors, indicateurs et scripts, les services ne sont pas liés à un graphique spécifique. La fonction Period() retourne donc 0 pour un service.
Exemple :
|
//+------------------------------------------------------------------+
Voir aussi
