Period

Retourne la période actuelle du graphique.

ENUM_TIMEFRAMES Period();

Valeur de retour

Le contenu de la variable _Period contenant la valeur de la période actuelle du graphique courant. La valeur peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_TIMEFRAMES.

Note

Contrairement aux Expert Advisors, indicateurs et scripts, les services ne sont pas liés à un graphique spécifique. La fonction Period() retourne donc 0 pour un service.

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- récupère la période du graphique actuel et sa description

ENUM_TIMEFRAMES period = Period();

string timeframe = StringSubstr(EnumToString(period), 7);



//--- envoie dans le journal les données obtenues

PrintFormat("Current chart timeframe: %s

Timeframe value: %s (%d)",

timeframe, EnumToString(period), period);

/*

résultat :

Current chart timeframe: H4

Timeframe value: PERIOD_H4 (16388)

*/

}

Voir aussi

PeriodSeconds, Périodes des graphiques, Date et temps, Visibilité des objets