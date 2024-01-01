- Styles d'Indicateurs dans les Exemples
- Lien entre les Propriétés d'un Indicateur et les Fonctions
- SetIndexBuffer
- IndicatorSetDouble
- IndicatorSetInteger
- IndicatorSetString
- PlotIndexSetDouble
- PlotIndexSetInteger
- PlotIndexSetString
- PlotIndexGetInteger
SetIndexBuffer
Attache le tampon d'indicateur indiquée avec le tableau unidimentionnel dynamique du type double.
|
bool SetIndexBuffer(
Paramètres
index
[in] Le numéro du tampon d'indicateur. Le numérotage commence par 0. Le numéro doit être moins de la valeur déclarée à #property indicator_buffers.
buffer[]
[in] Le tableau déclaré dans le programme de l'indicateur d'utilisateur.
data_type
[in] Le type de données, qui se trouve dans le tableau d'indicateur. Par défaut INDICATOR_DATA (la valeur de l'indicateur calculé). Peut aussi accepter la valeur INDICATOR_COLOR_INDEX, alors ce tampon est destiné au stockage des index des couleurs pour le tampon précédent d'indicateur. On peut spécifier environ 64 couleurs dans la ligne #property indicator_colorN. La valeur INDICATOR_CALCULATIONS signifie que ce tampon participe aux calculs intermédiaires de l'indicateur et n'est pas destiné pour le dessin.
La valeur rendue
En cas de l'exécution réussie rend true, dans le cas contraire rend false.
Note
Après le binding le tableau dynamique buffer[] aura l'indexation comme dans les tableaux ordinaires, même si pour le tableau lié on établit préalablement l'indexation comme aux séries temporelles. S'il est nécessaire de changer l'ordre d'accès vers les éléments du tableau d'indicateur, il faut appliquer la fonction ArraySetAsSeries() après le binding du tableau par la fonction SetIndexBuffer(). Il faut prendre en attention qu'il est impossible de changer la grandeur pour les tableaux dynamiques, nommés comme les tampons d'indicateur par la fonction SetIndexBuffer(). Pour les tampons d'indicateur toutes les opérations du changement de la grandeur sont produites par le sous-système exécutant du terminal.
Exemple:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Voir aussi
Les propriétés des indicateurs d'utilisateur, l'accès vers les séries temporelles et les indicateurs