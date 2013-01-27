Module MetaTrader pour l'intégration avec Python

MQL5 est conçu pour le développement d'applicatoins de trading à haute performance sur les marchés financiers et n'a pas d'équivalent parmi les autres langages spécialisés utilisés dans le trading algorithmique. La syntaxe et la vitesse des programmes MQL5 sont aussi proches que possible de ceux en C++. Il y a le support d'OpenCL et l'intégration avec MS Visual Studio. Des bibliothèques de statistiques, de logique floue et pour ALGLIB sont également disponibles. L'environnement de développement MetaEditor comporte le support natif des bibliothèques .NET avec l'import "intelligent" de fonctions, éliminant le besoin de développer des wrappers spéciaux. Les DLL C++ tierces peuvent également être utilisées. Les fichiers de code source С++ (CPP et H) peuvent être édités et compilés dans des DLL directement depuis l'éditeur. Microsoft Visual Studio installé sur le PC d'un utilisateur peut également être utilisé pour cela.

Python est un langage de programmation de haut niveau moderne pour développer des scripts et des applications. Il contient plusieurs bibliothèques pour le machine learning, l'automatisation des processus, ainsi que l'analyse et la visualisation des données.

Le package MetaTrader pour Python est conçu pour obtenir facilement et rapidement des données boursières via une communication interprocesseur directement à partir du terminal MetaTrader 5. Les données reçues de cette manière peuvent être utilisées pour des calculs statistiques et le machine learning.

Installation du package à partir de la ligne de commande :

pip install MetaTrader5

Mise à jour du package à partir de la ligne de commande :

pip install --upgrade MetaTrader5

Fonctions d'intégration de MetaTrader 5 et Python

Fonction Action initialize Établit une connexion avec le terminal MetaTrader 5 login Connexion à un compte de trading en utilisant les paramètres spécifiés shutdown Ferme la connexion précédemment établie avec le terminal MetaTrader 5 version Retourne la version du terminal MetaTrader 5 last_error Retourne les données de la dernière erreur account_info Retourne des informations sur le compte de trading actuel terminal_Info Retourne l'état et les paramètres du terminal MetaTrader 5 connecté symbols_total Retourne le nombre total d'instruments financiers dans le terminal MetaTrader 5 symbols_get Retourne tous les instruments financiers du terminal MetaTrader 5 symbol_info Retourne les données sur l'instrument financier spécifié symbol_info_tick Sélectionne un symbole dans le MarketWatch symbol_select Sélectionne un symbole dans la fenêtre MarketWatch ou supprime un symbole de la fenêtre market_book_add Abonne le terminal MetaTrader 5 aux événements de changements du Market Depth pour un symbole spécifié market_book_get Renvoie un tuple de BookInfo contenant des entrées du Market Depth pour le symbole spécifié market_book_release Annule l'abonnement du terminal MetaTrader 5 aux événements de changement de Market Depth pour un symbole spécifié copy_rates_from Retourne les barres du terminal MetaTrader 5 à partir de la date spécifiée copy_rates_from_pos Retourne les barres du terminal MetaTrader 5 à partir de l'index spécifié copyrates_range Retourne les barres du terminal MetaTrader 5 dans la plage de dates spécifiée copy_ticks_from Retourne les ticks du terminal MetaTrader 5 à partir de la date spécifiée copy_ticks_range Retourne les ticks du terminal MetaTrader 5 pour la plage de dates spécifiée orders_total Retourne le nombre d'ordre actifs. orders_get Retourne les ordres actifs avec la possibilité de filtrer par symbole ou ticket order_calc_margin Retourne la marge dans la devise du compte pour effectuer une opération de trading spécifiée order_calc_profit Retourne le profit dans la devise du compte pour une opération de trading spécifiée order_check Vérifie la suffisance des fonds pour effectuer une opération de trading désirée order_send Envoie une requête pour effectuer une opération de trading. positions_total Retourne le nombre de positions ouvertes positions_get Retourne les positions ouvertes avec la possibilité de filtrer par symbole ou ticket history_orders_total Retourne le nombre d'ordres dans l'historique de trading dans l'intervalle spécifié history_orders_get Retourne les ordres de l'historique de trading avec la possibilité de filtrer par ticket ou par position history_deals_total Retourne le nombre de transactions dans l'historique de trading dans l'intervalle spécifié history_deals_get Retourne les transactions de l'historique de trading avec la possibilité de filtrer par ticket ou par position

Exemple de connexion de Python à MetaTrader 5

Téléchargez la dernière version de Python 3.8 depuis https://www.python.org/downloads/windows Lors de l'installation de Python, cochez "Ajouter Python 3.8 au PATH%" pour pouvoir exécuter des scripts Python à partir de la ligne de commande. Installez le module MetaTrader 5 à partir de la ligne de commande

pip install MetaTrader5

Ajoutez les packages matplotlib et pandas

pip install matplotlib

pip install pandas

Lancez le script de test

from datetime import datetime

import matplotlib.pyplot as plt

import pandas as pd

from pandas.plotting import register_matplotlib_converters

register_matplotlib_converters()

import MetaTrader5 as mt5



# connexion à MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() a échoué")

mt5.shutdown()



# demande l'état et les paramètres de connexion

print(mt5.terminal_info())

# récupère les données sur la version MetaTrader 5

print(mt5.version())



# demande 1000 ticks à EURAUD

euraud_ticks = mt5.copy_ticks_from("EURAUD", datetime(2020,1,28,13), 1000, mt5.COPY_TICKS_ALL)

# demande les ticks de AUDUSD du 2019.04.01 13:00 au 2019.04.02 13:00

audusd_ticks = mt5.copy_ticks_range("AUDUSD", datetime(2020,1,27,13), datetime(2020,1,28,13), mt5.COPY_TICKS_ALL)



# récupère les barres de différents symboles de différentes manières

eurusd_rates = mt5.copy_rates_from("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_M1, datetime(2020,1,28,13), 1000)

eurgbp_rates = mt5.copy_rates_from_pos("EURGBP", mt5.TIMEFRAME_M1, 0, 1000)

eurcad_rates = mt5.copy_rates_range("EURCAD", mt5.TIMEFRAME_M1, datetime(2020,1,27,13), datetime(2020,1,28,13))



# ferme la connexion à MetaTrader 5

mt5.shutdown()



#DATA

print('euraud_ticks(', len(euraud_ticks), ')')

for val in euraud_ticks[:10]: print(val)



print('audusd_ticks(', len(audusd_ticks), ')')

for val in audusd_ticks[:10]: print(val)



print('eurusd_rates(', len(eurusd_rates), ')')

for val in eurusd_rates[:10]: print(val)



print('eurgbp_rates(', len(eurgbp_rates), ')')

for val in eurgbp_rates[:10]: print(val)



print('eurcad_rates(', len(eurcad_rates), ')')

for val in eurcad_rates[:10]: print(val)



#DESSIN

# crée le DataFrame à partir des données obtenues

ticks_frame = pd.DataFrame(euraud_ticks)

# convertit le temps en secondes au format datetime

ticks_frame['time']=pd.to_datetime(ticks_frame['time'], unit='s')

# affiche les ticks sur le graphique

plt.plot(ticks_frame['time'], ticks_frame['ask'], 'r-', label='ask')

plt.plot(ticks_frame['time'], ticks_frame['bid'], 'b-', label='bid')



# affiche les légendes

plt.legend(loc='upper left')



# ajoute l'en-tête

plt.title('EURAUD ticks')



# affiche le graphique

plt.show()

Récupère les données et le graphique

