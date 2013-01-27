- initialize
Module MetaTrader pour l'intégration avec Python
MQL5 est conçu pour le développement d'applicatoins de trading à haute performance sur les marchés financiers et n'a pas d'équivalent parmi les autres langages spécialisés utilisés dans le trading algorithmique. La syntaxe et la vitesse des programmes MQL5 sont aussi proches que possible de ceux en C++. Il y a le support d'OpenCL et l'intégration avec MS Visual Studio. Des bibliothèques de statistiques, de logique floue et pour ALGLIB sont également disponibles. L'environnement de développement MetaEditor comporte le support natif des bibliothèques .NET avec l'import "intelligent" de fonctions, éliminant le besoin de développer des wrappers spéciaux. Les DLL C++ tierces peuvent également être utilisées. Les fichiers de code source С++ (CPP et H) peuvent être édités et compilés dans des DLL directement depuis l'éditeur. Microsoft Visual Studio installé sur le PC d'un utilisateur peut également être utilisé pour cela.
Python est un langage de programmation de haut niveau moderne pour développer des scripts et des applications. Il contient plusieurs bibliothèques pour le machine learning, l'automatisation des processus, ainsi que l'analyse et la visualisation des données.
Le package MetaTrader pour Python est conçu pour obtenir facilement et rapidement des données boursières via une communication interprocesseur directement à partir du terminal MetaTrader 5. Les données reçues de cette manière peuvent être utilisées pour des calculs statistiques et le machine learning.
Installation du package à partir de la ligne de commande :
|
pip install MetaTrader5
Mise à jour du package à partir de la ligne de commande :
|
pip install --upgrade MetaTrader5
Fonctions d'intégration de MetaTrader 5 et Python
|
Fonction
|
Action
|
Établit une connexion avec le terminal MetaTrader 5
|
Connexion à un compte de trading en utilisant les paramètres spécifiés
|
Ferme la connexion précédemment établie avec le terminal MetaTrader 5
|
Retourne la version du terminal MetaTrader 5
|
Retourne les données de la dernière erreur
|
Retourne des informations sur le compte de trading actuel
|
Retourne l'état et les paramètres du terminal MetaTrader 5 connecté
|
Retourne le nombre total d'instruments financiers dans le terminal MetaTrader 5
|
Retourne tous les instruments financiers du terminal MetaTrader 5
|
Retourne les données sur l'instrument financier spécifié
|
Sélectionne un symbole dans le MarketWatch
|
Sélectionne un symbole dans la fenêtre MarketWatch ou supprime un symbole de la fenêtre
|
Abonne le terminal MetaTrader 5 aux événements de changements du Market Depth pour un symbole spécifié
|
Renvoie un tuple de BookInfo contenant des entrées du Market Depth pour le symbole spécifié
|
Annule l'abonnement du terminal MetaTrader 5 aux événements de changement de Market Depth pour un symbole spécifié
|
Retourne les barres du terminal MetaTrader 5 à partir de la date spécifiée
|
Retourne les barres du terminal MetaTrader 5 à partir de l'index spécifié
|
Retourne les barres du terminal MetaTrader 5 dans la plage de dates spécifiée
|
Retourne les ticks du terminal MetaTrader 5 à partir de la date spécifiée
|
Retourne les ticks du terminal MetaTrader 5 pour la plage de dates spécifiée
|
Retourne le nombre d'ordre actifs.
|
Retourne les ordres actifs avec la possibilité de filtrer par symbole ou ticket
|
Retourne la marge dans la devise du compte pour effectuer une opération de trading spécifiée
|
Retourne le profit dans la devise du compte pour une opération de trading spécifiée
|
Vérifie la suffisance des fonds pour effectuer une opération de trading désirée
|
Envoie une requête pour effectuer une opération de trading.
|
Retourne le nombre de positions ouvertes
|
Retourne les positions ouvertes avec la possibilité de filtrer par symbole ou ticket
|
Retourne le nombre d'ordres dans l'historique de trading dans l'intervalle spécifié
|
Retourne les ordres de l'historique de trading avec la possibilité de filtrer par ticket ou par position
|
Retourne le nombre de transactions dans l'historique de trading dans l'intervalle spécifié
|
Retourne les transactions de l'historique de trading avec la possibilité de filtrer par ticket ou par position
Exemple de connexion de Python à MetaTrader 5
- Téléchargez la dernière version de Python 3.8 depuis https://www.python.org/downloads/windows
- Lors de l'installation de Python, cochez "Ajouter Python 3.8 au PATH%" pour pouvoir exécuter des scripts Python à partir de la ligne de commande.
- Installez le module MetaTrader 5 à partir de la ligne de commande
|
pip install MetaTrader5
- Ajoutez les packages matplotlib et pandas
|
pip install matplotlib
- Lancez le script de test
|
from datetime import datetime
- Récupère les données et le graphique
|
[2, 'MetaQuotes-Demo', '16167573']