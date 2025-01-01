- ChartApplyTemplate
ChartXYToTimePrice
Convertit les coordonnées X et Y du graphique en valeurs le temps et le prix.
|
bool ChartXYToTimePrice(
Paramètres
chart_id
[in] L'identificateur du graphique. 0 signifie le graphique actuel.
x
[in] La coordonnée X.
y
[in] La coordonnée Y.
sub_window
[out] La variable, où sera inscrit le numéro de la sous- fenêtre du graphique. 0 signifie la fenêtre principale du graphique.
time
[out] La signification du temps sur le graphique, pour laquelle sera reçue la valeur en pixels sur l'axe X. Le début des coordonnées se trouve dans un angle gauche supérieur de la fenêtre principale du graphique.
price
[out] La signification du prix sur le graphique, pour laquelle sera reçue la valeur en pixels sur l'axe Y. Le début des coordonnées se trouve dans un angle gauche supérieur de la fenêtre principale du graphique.
La valeur rendue
Rend true en cas de l'exécution réussie, autrement - false. Pour recevoir l'information sur l'erreuril faut appeler la fonction GetLastError () .
Exemple:
//+------------------------------------------------------------------+
Voir aussi