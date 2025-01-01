ChartXYToTimePrice

Convertit les coordonnées X et Y du graphique en valeurs le temps et le prix.

bool ChartXYToTimePrice(

long chart_id,

int x,

int y,

int& sub_window,

datetime& time,

double& price

);

Paramètres

chart_id

[in] L'identificateur du graphique. 0 signifie le graphique actuel.

x

[in] La coordonnée X.

y

[in] La coordonnée Y.

sub_window

[out] La variable, où sera inscrit le numéro de la sous- fenêtre du graphique. 0 signifie la fenêtre principale du graphique.

time

[out] La signification du temps sur le graphique, pour laquelle sera reçue la valeur en pixels sur l'axe X. Le début des coordonnées se trouve dans un angle gauche supérieur de la fenêtre principale du graphique.

price

[out] La signification du prix sur le graphique, pour laquelle sera reçue la valeur en pixels sur l'axe Y. Le début des coordonnées se trouve dans un angle gauche supérieur de la fenêtre principale du graphique.

La valeur rendue

Rend true en cas de l'exécution réussie, autrement - false. Pour recevoir l'information sur l'erreuril faut appeler la fonction GetLastError () .

Exemple:

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- déduisons les paramètres de l'événement sur le graphique

Comment(__FUNCTION__,": id=",id," lparam=",lparam," dparam=",dparam," sparam=",sparam);

//--- Si ce sont les événements du clic de la souris sur le graphique

if(id==CHARTEVENT_CLICK)

{

//--- préparons les variables

int x =(int)lparam;

int y =(int)dparam;

datetime dt =0;

double price =0;

int window=0;

//--- transformons les coordonnées X et Y dans les termes la date/temps

if(ChartXYToTimePrice(0,x,y,window,dt,price))

{

PrintFormat("Window=%d X=%d Y=%d => Time=%s Price=%G",window,x,y,TimeToString(dt),price);

//--- faisons la transformation inverse: (X,Y) => (Time,Price)

if(ChartTimePriceToXY(0,window,dt,price,x,y))

PrintFormat("Time=%s Price=%G => X=%d Y=%d",TimeToString(dt),price,x,y);

else

Print("ChartTimePriceToXY return error code: ",GetLastError());

//--- delete lines

ObjectDelete(0,"V Line");

ObjectDelete(0,"H Line");

//--- create horizontal and vertical lines of the crosshair

ObjectCreate(0,"H Line",OBJ_HLINE,window,dt,price);

ObjectCreate(0,"V Line",OBJ_VLINE,window,dt,price);

ChartRedraw(0);

}

else

Print("ChartXYToTimePrice return error code: ",GetLastError());

Print("+--------------------------------------------------------------+");

}

}

Voir aussi

ChartTimePriceToXY()