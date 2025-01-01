Référence MQL5Utilisation d'OpenCLCLSetKernelArg
CLSetKernelArg
Expose le paramètre de la fonction OpenCL.
bool CLSetKernelArg(
Paramètres
kernel
[in] Le handle sur le kernel du programme OpenCL.
arg_index
[in] Le numéro de l'argument de la fonction, le numérotage commence par zéro.
arg_value
[in] La valeur de l'argument de la fonction.
La valeur rendue
En cas de l'exécution successive rend true, autrement rend false. Pour recevoir l'information sur l'erreur, utilisez la fonction GetLastError().
Note
Pour ce moment on prévoit les codes suivants des erreurs:
- ERR_INVALID_PARAMETER,
- ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE — le handle non valide sur le kernel OpenCL,
- ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER - l'erreur intérieure OpenCL.