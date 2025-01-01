DocumentationSections
CLSetKernelArg

Expose le paramètre de la fonction OpenCL.

bool  CLSetKernelArg(
   int   kernel,       // le handle sur le kernel du programme OpenCL 
   uint  arg_index,    // le numéro de l'argument de la fonction OpenCL
   void  arg_value     // le code initial
   );

Paramètres

kernel

[in]  Le handle sur le kernel du programme OpenCL.

arg_index

[in]  Le numéro de l'argument de la fonction, le numérotage commence par zéro.

arg_value

[in]  La valeur de l'argument de la fonction.

La valeur rendue

En cas de l'exécution successive rend true, autrement rend false. Pour recevoir l'information sur l'erreur, utilisez la fonction GetLastError().

Note

Pour ce moment on prévoit les codes suivants des erreurs:

  • ERR_INVALID_PARAMETER,
  • ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE — le handle non valide sur le kernel OpenCL,
  • ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER - l'erreur intérieure OpenCL.