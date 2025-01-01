CLSetKernelArg

Expose le paramètre de la fonction OpenCL.

bool CLSetKernelArg(

int kernel,

uint arg_index,

void arg_value

);

Paramètres

kernel

[in] Le handle sur le kernel du programme OpenCL.

arg_index

[in] Le numéro de l'argument de la fonction, le numérotage commence par zéro.

arg_value

[in] La valeur de l'argument de la fonction.

La valeur rendue

En cas de l'exécution successive rend true, autrement rend false. Pour recevoir l'information sur l'erreur, utilisez la fonction GetLastError().

Note

Pour ce moment on prévoit les codes suivants des erreurs: