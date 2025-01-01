TextSetFont

Établit la fonte pour la sortie du texte par les méthodes du dessin et rend le résultat de la réussite de cette opération. On utilise par défaut la fonte Arial et la taille -120 (12 pt).

bool TextSetFont(

const string name,

int size,

uint flags,

int orientation=0

);

Réglages

name

[in] Le nom de la fonte dans le système, ou le nom de la ressource contenant la fonte, ou la voie vers le fichier de la fonte sur le disque.

size

[in] La taille de la fonte, qui peut être spécifiée par les valeurs positives et négatives. Aux valeurs positives la taille du texte déduit ne dépend pas des réglages des tailles des fontes dans le système d'exploitation. Aux valeurs négatives la valeur est spécifiée dans les dixièmes parts du point et la taille du texte dépendra des réglages du système ("l'échelle standard" ou "une grande échelle"). Plus en détail sur la différence entre les modes regardez dans la Note

flags

[in] La combinaison des drapeaux, décrivant le style de la fonte.

orientation

[in] L'angle de l'inclinaison du texte à l'horizontale vers l'axe X, l'unité de mesure est égale 0.1 degrés. C'est-à-dire orientation=450signifie l'inclinaison à 45 degrés.

La valeur rendue

Rend true en cas de l'installation réussie de la fonte courante, autrement rend false. Les codes possibles des erreurs:

ERR_INVALID_PARAMETER(4003) - name présente NULL ou "" (la ligne vide),

ERR_INTERNAL_ERROR(4001) - l'erreur du système d'exploitation (par exemple, la tentative de la création de la fonte inexistante).

Note

Si dans le nom de la fonte est utilisé "::", la fonte est chargée de la ressource EX5. Si le nom de la fontenameest indiqué avec l'extansion, la fonte est chargée du fichier, en cela — si la voie commence par "\" ou "/", le fichier est cherché par rapport au catalogue MQL5, autrement il est cherché par rapport à la voie du fichier EX5 qui a appelé la fonction TextSetFont().

La taille de la fonte est spécifiée par les valeurs positives ou négatives, le signe définit la dépendance de la taille du texte des réglages du système d'exploitation (l'échelle de la fonte).

Si le taille est spécifiée par le nombre positif, à l'affichage de la fonte logique au physique se passe la transformation de la taille en unités physiques de la mesure du dispositif (les pixels) et cette taille correspond à la hauteur des cellules des symboles des fontes accessibles. Il n'est pas recommandé dans les cas où on suppose l'utilisation partagée sur le graphique des textes déduits par la fonction TextOut() , et des textes affichés à l'aide de l'objet graphique OBJ_LABEL ("La marque de texte").

Si la taille est spécifiée par le nombre négatif, la taille indiquée est supposé spécifiée aux dixièmes parts du point logique (la valeur -350 est égal au 35 points logiques) et se divise sur 10, et puis la valeur reçue sera transformée en unités physiques de la mesure du dispositif (les pixels) et correspond à la valeur absolue de la hauteur du symbole des fontes accessibles. Pour recevoir à l'écran le texte de la même taille, comme dans l'objet OBJ_LABEL , prenez la taille de la fonte indiquée aux propriétés de l'objet et multipliez sur -10.

Les drapeaux peuvent être utilisés en forme de la combinaison des drapeaux du style avec un des drapeaux, qui spécifie l'épaisseur de la fonte. Les noms des drapeaux sont plus bas.

Les drapeaux pour spécifier le style du tracé de la fonte

Le drapeau La description FONT_ITALIC L'italique FONT_UNDERLINE Le soulignement FONT_STRIKEOUT Le barrement

Les drapeaux pour spécifier l'épaisseur de la fonte

Le drapeau FW_DONTCARE FW_THIN FW_EXTRALIGHT FW_ULTRALIGHT FW_LIGHT FW_NORMAL FW_REGULAR FW_MEDIUM FW_SEMIBOLD FW_DEMIBOLD FW_BOLD FW_EXTRABOLD FW_ULTRABOLD FW_HEAVY FW_BLACK

Voir aussi

Les ressources , ResourceCreate(), ResourceSave(), TextOut()