Référence MQL5Signaux de TradingSignalBaseGetDouble 

SignalBaseGetDouble

Retourne la valeur de la propriété de type double pour le signal sélectionné.

double  SignalBaseGetDouble(
   ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE     property_id,     // identifiant de la propriété
   );

Paramètres

property_id

[in]  Identifiant de la propriété du signal. La valeur peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE.

Valeur de Retour

La valeur de type double de la propriété du signal sélectionné.