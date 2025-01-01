- SocketCreate
Fonctions réseau
Les programmes MQL5 peuvent échanger des données avec des serveurs distants, ainsi qu'envoyer des notifications push, des emails et des données via FTP.
- Le groupe de fonctions Socket* permet d'établir une connexion TCP (incluant une connexion TLS sécurisée) avec un hôte remote via les sockets système. Le principe d'opération est simple : création d'une socket, connexion au serveur et début de la lecture et de l'écriture des données.
- La fonction WebRequest est conçue pour travailler avec les ressources web et permet d'envoyer facilement des requêtes HTTP (incluant GET et POST).
- SendFTP, SendMail et SendNotification sont des fonctions plus simples pour envoyer des fichiers, des emails et des notifications mobiles.
Pour la sécurité de l'utilisateur finale, la liste des adresses IP autorisées est implémentée du côté du terminal client. La liste contient les adresses IP auxquelles le programme MQL5 est autorisé de se connecter via les fonctions Socket* et WebRequest. Par exemple, si le programme doit se connecter à https://www.someserver.com, cette adresse doit être indiquée explicitement par un utilisateur du terminal dans la liste. Une adresse ne peut pas être ajoutée programmatiquement.
Ajout d'un message explicite au programme MQL5 pour notifier à l'utilisateur le besoin d'une configuration additionnelle. Vous pouvez le faire via #property description, Alert ou Print.
|
Fonction
|
Action
|
Crée une socket avec les flags spécifiés et retourne son handle
|
Ferme une socket
|
Connexion au serveur avec un contrôle du timeout
|
Vérifie si la socket est actuellement connectée
|
Retourne le nombre d'octets pouvant être lus sur une socket
|
Vérifie si des données peuvent être écrites actuellement sur une socket
|
Définit les timeouts pour recevoir et envoyer des données sur une socket système
|
Lit les données d'une socket
|
Ecrit des données sur une socket
|
Initie une connexion TLS (SSL) vers un hôte spécifié via le protocole TLS Handshake
|
Retourne les données sur le certificat utilisé pour une connexion sécurisée au réseau
|
Lit des données depuis une connexion TLS sécurisée
|
Lit toutes les données disponibles depuis une connexion TLS sécurisée
|
Envoi des données via une connexion TLS sécurisée
|
Envoi une requête HTTP vers un serveur spécifié
|
Envoi un fichier à une adresse spécifiée dans l'onglet FTP
|
Envoi un email à une adresse spécifiée dans l'onglet Email de la fenêtre Options
|
Envoi des notifications push vers des terminaux mobiles dont les MetaQuotes IDs sont spécifiés dans l'onglet Notifications