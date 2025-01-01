Fonctions réseau

Les programmes MQL5 peuvent échanger des données avec des serveurs distants, ainsi qu'envoyer des notifications push, des emails et des données via FTP.

Pour la sécurité de l'utilisateur finale, la liste des adresses IP autorisées est implémentée du côté du terminal client. La liste contient les adresses IP auxquelles le programme MQL5 est autorisé de se connecter via les fonctions Socket* et WebRequest. Par exemple, si le programme doit se connecter à https://www.someserver.com, cette adresse doit être indiquée explicitement par un utilisateur du terminal dans la liste. Une adresse ne peut pas être ajoutée programmatiquement.

Ajout d'un message explicite au programme MQL5 pour notifier à l'utilisateur le besoin d'une configuration additionnelle. Vous pouvez le faire via #property description, Alert ou Print.