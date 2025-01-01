DocumentationSections
Les programmes MQL5 peuvent échanger des données avec des serveurs distants, ainsi qu'envoyer des notifications push, des emails et des données via FTP.

  • Le groupe de fonctions Socket* permet d'établir une connexion TCP (incluant une connexion TLS sécurisée) avec un hôte remote via les sockets système. Le principe d'opération est simple : création d'une socket, connexion au serveur et début de la lecture et de l'écriture des données.
  • La fonction WebRequest est conçue pour travailler avec les ressources web et permet d'envoyer facilement des requêtes HTTP (incluant GET et POST).
  • SendFTP, SendMail et SendNotification sont des fonctions plus simples pour envoyer des fichiers, des emails et des notifications mobiles.

Pour la sécurité de l'utilisateur finale, la liste des adresses IP autorisées est implémentée du côté du terminal client. La liste contient les adresses IP auxquelles le programme MQL5 est autorisé de se connecter via les fonctions Socket* et WebRequest. Par exemple, si le programme doit se connecter à https://www.someserver.com, cette adresse doit être indiquée explicitement par un utilisateur du terminal dans la liste. Une adresse ne peut pas être ajoutée programmatiquement.

Ajouter une adresse à la liste

Ajout d'un message explicite au programme MQL5 pour notifier à l'utilisateur le besoin d'une configuration additionnelle. Vous pouvez le faire via #property description, Alert ou Print.

Fonction

Action

SocketCreate

Crée une socket avec les flags spécifiés et retourne son handle

SocketClose

Ferme une socket

SocketConnect

Connexion au serveur avec un contrôle du timeout

SocketIsConnected

Vérifie si la socket est actuellement connectée

SocketIsReadable

Retourne le nombre d'octets pouvant être lus sur une socket

SocketIsWritable

Vérifie si des données peuvent être écrites actuellement sur une socket

SocketTimeouts

Définit les timeouts pour recevoir et envoyer des données sur une socket système

SocketRead

Lit les données d'une socket

SocketSend

Ecrit des données sur une socket

SocketTlsHandshake

Initie une connexion TLS (SSL) vers un hôte spécifié via le protocole TLS Handshake

SocketTlsCertificate

Retourne les données sur le certificat utilisé pour une connexion sécurisée au réseau

SocketTlsRead

Lit des données depuis une connexion TLS sécurisée

SocketTlsReadAvailable

Lit toutes les données disponibles depuis une connexion TLS sécurisée

SocketTlsSend

Envoi des données via une connexion TLS sécurisée

WebRequest

Envoi une requête HTTP vers un serveur spécifié

SendFTP

Envoi un fichier à une adresse spécifiée dans l'onglet FTP

SendMail

Envoi un email à une adresse spécifiée dans l'onglet Email de la fenêtre Options

SendNotification

Envoi des notifications push vers des terminaux mobiles dont les MetaQuotes IDs sont spécifiés dans l'onglet Notifications

 