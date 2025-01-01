Tous

Passer à MQL5 Algo Forge (Partie 4) : Travailler avec les versions et les mises à jour

Nous continuerons à développer les projets ’Simple Candles’ et ’Adwizard’, tout en décrivant les aspects les plus fins de l'utilisation du système de contrôle de version et de dépôts MQL5 Algo Forge.
Passer à MQL5 Algo Forge (Partie 3) : Utiliser des dépôts externes dans vos propres projets

Voyons comment vous pouvez commencer à intégrer du code externe à partir de n'importe quel dépôt du stockage MQL5 Algo Forge dans votre propre projet. Dans cet article, nous nous attaquons enfin à cette tâche prometteuse, mais plus complexe : comment connecter et utiliser de manière pratique des bibliothèques provenant de dépôts tiers dans MQL5 Algo Forge.
Passer à MQL5 Algo Forge (Partie 2) : Travailler avec plusieurs dépôts

Dans cet article, nous examinons l'une des approches possibles pour organiser le stockage du code source d'un projet dans un dépôt public. Nous distribuerons le code dans différentes branches afin d'établir des règles claires et pratiques pour le développement du projet.
La théorie du chaos dans le trading (partie 2) : Plongée en profondeur

Nous poursuivons notre plongée dans la théorie du chaos sur les marchés financiers. Cette fois-ci, j'examinerai son applicabilité à l'analyse des devises et d'autres actifs.
Prévisions économiques : Explorer le potentiel de Python

Comment utiliser les données économiques de la Banque Mondiale pour les prévisions ? Que se passe-t-il lorsque l'on combine les modèles d'IA et l'économie ?
Approche quantitative de la gestion des risques : Application du modèle VaR pour optimiser un portefeuille multidevises en utilisant Python et MetaTrader 5

Cet article explore le potentiel du modèle de la valeur à risque (VaR) pour l'optimisation des portefeuilles multidevises. En utilisant la puissance de Python et les fonctionnalités de MetaTrader 5, nous démontrons comment mettre en œuvre l'analyse VaR pour une allocation de capital et une gestion de position efficaces. Des fondements théoriques à la mise en œuvre pratique, l'article couvre tous les aspects de l'application de l'un des systèmes de calcul du risque les plus robustes - la VaR - dans le trading algorithmique.
Passer à MQL5 Algo Forge (Partie 1) : Création du Dépôt Principal

Lorsqu'ils travaillent sur des projets dans MetaEditor, les développeurs sont souvent confrontés à la nécessité de gérer les versions du code. MetaQuotes a récemment annoncé la migration vers GIT et le lancement de MQL5 Algo Forge avec des capacités de versionnement de code et de collaboration. Dans cet article, nous verrons comment utiliser plus efficacement les nouveaux outils et ceux qui existent déjà.
Comprendre le placement des ordres dans MQL5

Lors de la création d'un système de trading, il y a une tâche à accomplir efficacement. Cette tâche consiste à placer des ordres ou à permettre au système de trading créé de traiter les ordres automatiquement, ce qui est crucial dans tout système de trading. Vous trouverez donc dans cet article la plupart des sujets que vous devez comprendre sur cette tâche pour créer votre système de trading en termes de placement d'ordres de manière efficace.
La théorie du chaos dans le trading (1ère partie) : Introduction, application aux marchés financiers et exposant de Lyapunov

La théorie du chaos peut-elle être appliquée aux marchés financiers ? Dans cet article, nous examinerons en quoi la théorie conventionnelle du chaos et les systèmes chaotiques diffèrent du concept proposé par Bill Williams.
Tester différents types de Moyennes Mobiles pour voir leur pertinence

Nous connaissons tous l'importance de l'indicateur des Moyennes Mobiles (Moving Average en anglais) pour de nombreux traders. Il existe d'autres types de Moyennes Mobiles qui peuvent s'avérer utiles pour le trading. Nous allons les identifier dans cet article et faire une comparaison simple entre chacun et une Moyenne Mobile Simple, la version la plus populaire, afin de voir lequel peut donner les meilleurs résultats.
Démarrer avec MQL5 Algo Forge

Nous présentons MQL5 Algo Forge — un portail dédié aux développeurs de trading algorithmique. Il combine la puissance de Git avec une interface intuitive pour gérer et organiser les projets au sein de l'écosystème MQL5. Vous pouvez y suivre des auteurs intéressants, former des équipes et collaborer à des projets de trading algorithmique.
Tout ce qu'il faut savoir sur la structure d’un programme MQL5

Tout programme, quel que soit le langage de programmation, a une structure spécifique. Dans cet article, vous apprendrez les parties essentielles de la structure d’un programme MQL5 en comprenant les bases de la programmation de chaque partie, ce qui peut être très utile lors de la création de notre système de trading MQL5 ou d'un outil de trading pouvant être exécuté dans MetaTrader 5.
Comprendre les fonctions dans MQL5 avec des applications

Les fonctions sont des éléments essentiels dans tout langage de programmation : elles aident les développeurs à appliquer le concept DRY, qui signifie ne vous répétez pas, et présentent bien d'autres avantages. Dans cet article, vous trouverez beaucoup plus d'informations sur les fonctions, et sur comment créer nos propres fonctions en MQL5 avec des applications simples pouvant être utilisées ou appelées dans n'importe quel système de votre choix pour l’enrichir sans compliquer les choses.
Développer un robot de trading en Python (Partie 3) : Mise en œuvre d'un algorithme de trading basé sur un modèle

Nous poursuivons la série d'articles sur le développement d'un robot de trading en Python et en MQL5. Dans cet article, nous allons créer un algorithme de trading en Python.
Développement d'un robot en Python et MQL5 (Partie 2) : Sélection, création et formation de modèles, testeur personnalisé Python

Nous poursuivons la série d'articles sur le développement d'un robot de trading en Python et MQL5. Aujourd'hui, nous allons résoudre le problème de la sélection et de l'entraînement d'un modèle, de son test, de la mise en œuvre de la validation croisée, de la recherche en grille, ainsi que le problème de l'ensemble de modèles.
Développement d'un robot en Python et MQL5 (Partie 1) : Pré-traitement des données

Développement d'un robot de trading basé sur l'apprentissage automatique : Un guide détaillé. Le premier article de la série traite de la collecte et de la préparation des données et des caractéristiques. Le projet est mis en œuvre à l'aide du langage de programmation et des bibliothèques Python, ainsi que de la plateforme MetaTrader 5.
Approche brute de la recherche de motifs (partie VI) : Optimisation cyclique

Dans cet article, je montrerai la première partie des améliorations qui m'ont permis non seulement de fermer toute la chaîne d'automatisation pour le trading sur MetaTrader 4 et 5, mais aussi de faire quelque chose de beaucoup plus intéressant. Désormais, cette solution me permet d'automatiser entièrement la création et l'optimisation des EA, ainsi que de minimiser les coûts de main-d'œuvre pour trouver des configurations de trading efficaces.
Mesure des Informations sur les Indicateurs

L'apprentissage automatique est devenu une méthode populaire pour l'élaboration de stratégies. Alors que l'accent a été mis sur la maximisation de la rentabilité et de la précision des prédictions, l'importance du traitement des données utilisées pour construire des modèles prédictifs n'a pas fait l'objet d'une grande attention. Dans cet article, nous envisageons d'utiliser le concept d'entropie pour évaluer l'adéquation des indicateurs à utiliser dans la construction de modèles prédictifs, comme indiqué dans le livre Testing and Tuning Market Trading Systems de Timothy Masters.
La création de Panneaux Graphiques est Devenue Facile dans MQL5

Dans cet article, nous allons fournir un guide simple et facile à tous ceux qui ont besoin de créer l'un des outils les plus précieux et les plus utiles dans le trading, à savoir le panneau graphique. Il permet de simplifier et de faciliter les tâches liées au trading, ce qui permet de gagner du temps et de se concentrer davantage sur le processus de trading lui-même, sans aucune distraction.
Comprendre la Programmation Orientée Objet (POO) MQL5

En tant que développeurs, nous devons apprendre à créer et à développer des logiciels réutilisables et flexibles sans duplication de code, en particulier si nous avons différents objets ayant des comportements différents. L'utilisation de techniques et de principes de programmation orientés vers l'objet permet d'y parvenir facilement. Dans cet article, nous présenterons les bases de la Programmation Orientée Objet MQL5 afin de comprendre comment nous pouvons utiliser les principes et les pratiques de ce sujet critique dans nos logiciels.
Comment créer un indicateur Canal de Donchian (Donchian Channel) personnalisé avec MQL5

Il existe de nombreux outils techniques permettant de visualiser un canal autour des prix. L'un de ces outils est l'indicateur du Canal de Donchian, ou Donchian Channel en anglais. Dans cet article, nous allons apprendre comment créer l'indicateur Donchian Channel et comment le négocier en tant qu'indicateur personnalisé à l'aide de l'EA.
Installation de MetaTrader 5 et d'autres applications MetaQuotes sur HarmonyOS NEXT

Installez facilement MetaTrader 5 et d'autres applications MetaQuotes sur les appareils HarmonyOS NEXT à l'aide de DroiTong. Un guide détaillé étape par étape pour votre téléphone ou votre ordinateur portable.
Analyse quantitative avec MQL5 : Mise en œuvre d'un algorithme prometteur

Nous analyserons la question de savoir ce qu'est l'analyse quantitative et comment elle est utilisée par les principaux acteurs. Nous allons créer l'un des algorithmes d'analyse quantitative dans le langage MQL5.
Python, ONNX et MetaTrader 5 : Création d'un modèle RandomForest avec RobustScaler et PolynomialFeatures pour le pré-traitement des données

Dans cet article, nous allons créer un modèle de forêt aléatoire (random forest) en Python, entraîner le modèle et le sauvegarder en tant que pipeline ONNX avec un pré-traitement des données. Ensuite, nous utiliserons le modèle dans le terminal MetaTrader 5.
Modèles prêts à l'emploi pour inclure des indicateurs dans les Expert Advisors (Partie 3) : Indicateurs de tendance

Dans cet article de référence, nous examinerons les indicateurs standard de la catégorie Indicateurs de Tendance. Nous créerons des modèles prêts à l'emploi pour l'utilisation d'indicateurs dans les EA - déclaration et définition des paramètres, initialisation et dé-initialisation de l'indicateur, ainsi que l’obtention des résultats et des signaux à partir des buffers des indicateurs dans les EA.
Modèles prêts à l'emploi pour inclure des indicateurs dans les Expert Advisors (Partie 2) : Volume et indicateurs de Bill Williams

Dans cet article, nous examinerons les indicateurs standard de la catégorie des indicateurs de Volume et de Bill Williams. Nous créerons des modèles prêts à l'emploi pour l'utilisation d'indicateurs dans les EA : déclaration et définition des paramètres, initialisation et dé-initialisation de l'indicateur, ainsi que la récupération des résultats des signaux à partir des buffers des indicateurs dans les EA.
Modèles prêts à l'emploi pour ajouter des indicateurs dans les Expert Advisors (Partie 1) : Oscillateurs

L'article examine les indicateurs standard de la catégorie des Oscillateurs. Nous créerons des modèles prêts à l'emploi pour être utilisé dans les EA : déclaration et définition des paramètres, initialisation et dé-initialisation des indicateurs, ainsi que la récupération des données et des signaux depuis les buffers des indicateurs dans les EA.
Algorithmes d'optimisation de la population : Algorithme de type Electro-Magnétique (ЕМ)

L'article décrit les principes, les méthodes et les possibilités d'utilisation de l'Algorithme Electro-Magnétique dans divers problèmes d'optimisation. L'algorithme EM est un outil d'optimisation efficace capable de travailler avec de grandes quantités de données et des fonctions multidimensionnelles.
Algorithmes d'optimisation de la population : Semis et Croissance des Jeunes Arbres, ou Saplings Sowing and Growing up en anglais (SSG)

L'algorithme SSG (Saplings Sowing and Growing up) s'inspire de l'un des organismes les plus résistants de la planète, qui fait preuve d'une capacité de survie exceptionnelle dans des conditions très diverses.
Comprendre et utiliser efficacement le Testeur de Stratégie MQL5

Les programmeurs ou développeurs MQL5 ont un besoin essentiel de maîtriser des outils importants et précieux. L'un de ces outils est le Testeur de Stratégie. Cet article est un guide pratique pour comprendre et utiliser le Testeur de Stratégie de MQL5.
Comment créer un indicateur True Strength Index personnalisé à l'aide de MQL5

Voici un nouvel article sur la création d'un indicateur personnalisé. Cette fois-ci, nous allons travailler avec le True Strength Index (TSI) et créer un Expert Advisor sur celui-ci.
Approche brute de la recherche de motifs (Partie V) : Un nouvel angle

Dans cet article, je présenterai une approche complètement différente du trading algorithmique à laquelle j'ai abouti après un certain temps. Bien entendu, tout cela est lié à mon programme de force brute, qui a subi un certain nombre de modifications lui permettant de résoudre plusieurs problèmes simultanément. Mais l'article s'est avéré plus général et aussi simple que possible, c'est pourquoi il convient également à ceux qui ne connaissent rien à la force brute.
MQL5 - Vous aussi, vous pouvez devenir un maître de ce langage

Cet article sera une sorte d'interview de moi-même, dans laquelle je vous raconterai comment j'ai fait mes premiers pas dans le langage MQL5. Je vais vous montrer comment vous pouvez devenir un excellent programmeur MQL5. Je vais vous expliquer les bases nécessaires pour que vous puissiez réaliser cet exploit. La seule condition préalable est la volonté d'apprendre.
Data Science et Machine Learning - Réseaux neuronaux (Partie 01) : Le Réseau Neuronal à Propagation Avant, ou à Action Directe, Feed Forward Neural Network en anglais, démystifié

Nombreux sont ceux qui les apprécient, mais rares sont ceux qui comprennent l'ensemble des opérations qui se cachent derrière les réseaux neuronaux. Dans cet article, j'essaierai d'expliquer en termes simples tout ce qui se passe derrière les portes closes d'une perception multicouche feed-forward.
Alan Andrews et ses méthodes d'analyse des séries temporelles (timeseries)

Alan Andrews est l'un des "éducateurs" les plus célèbres du monde moderne dans le domaine du trading. Sa "fourchette" est incluse dans presque tous les programmes modernes d'analyse de cotations. Mais la plupart des traders n'utilisent même pas une fraction des possibilités offertes par cet outil. D'ailleurs, le cours de formation original d'Andrews comprend une description non seulement de la fourchette (bien qu'elle reste l'outil principal), mais aussi de quelques autres constructions utiles. L'article donne un aperçu des merveilleuses méthodes d'analyse graphique qu'Andrews enseignait dans son cours original. Attention, il y aura beaucoup d'images.
Algorithmes d'optimisation de la population : Monkey Algorithm, Algorithme du Singe (MA)

Dans cet article, j'examinerai l'algorithme d'optimisation Monkey Algorithm (MA). La capacité de ces animaux à surmonter des obstacles difficiles et à atteindre les cimes des arbres les plus inaccessibles est à l'origine de l'idée de l'algorithme MA.
Comment créer un indicateur personnalisé Heiken Ashi en utilisant MQL5

Dans cet article, nous allons apprendre à créer un indicateur personnalisé à l'aide de MQL5 pour l'utiliser dans MetaTrader 5 pour nous aider à lire les graphiques ou pour l'utiliser dans les Expert Advisors automatisés.
Algorithmes d'optimisation de la population : Harmony Search (HS)

Dans cet article, j'étudierai et testerai l'algorithme d'optimisation le plus puissant : la recherche harmonique (HS), inspirée par le processus de recherche de l'harmonie sonore parfaite. Quel est donc l'algorithme qui domine aujourd'hui notre classement ?
Comment détecter les tendances et les modèles graphiques à l'aide de MQL5

Dans cet article, nous fournirons une méthode pour détecter automatiquement les modèles d'actions de prix avec MQL5, comme les tendances (Haussière (Uptrend), Baissière (Downtrend), en Range (Sideways)), les modèles de graphiques (Double Sommets (Double Tops), Double Creux (Double Bottoms)).
MetaTrader 4 sur Mac OS

Nous fournissons un programme d'installation spécial pour la plateforme de trading MetaTrader 4 sur macOS. Il s'agit d'un assistant à part entière qui vous permet d'installer l'application de manière native. Le programme d'installation effectue toutes les étapes nécessaires : il identifie votre système, télécharge et installe la dernière version de Wine, le configure et y installe MetaTrader. Toutes les étapes sont réalisées en mode automatique et vous pouvez commencer à utiliser la plateforme immédiatement après son installation.
