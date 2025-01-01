MqlBookInfo

Il fournit des informations sur les données du depth of market.

struct MqlBookInfo

{

ENUM_BOOK_TYPE type; // Type d'ordre de l'énumération ENUM_BOOK_TYPE

double price; // Prix

long volume; // Volume

double volume_real; // Volume with greater accuracy

};

Note

La structure du MqlBookInfo est prédéfinie, ainsi elle ne requiert ni de déclaration ni de description. Pour utiliser la structure, il suffit de déclarer une variable.

Le DOM est disponible seulement pour quelques symboles.

Exemple :

MqlBookInfo priceArray[];

bool getBook=MarketBookGet(NULL,priceArray);

if(getBook)

{

int size=ArraySize(priceArray);

Print("MarketBookInfo à propos de ",Symbol());

}

else

{

Print("Echec de réception du DOM pour le symbole ",Symbol());

}

Voir aussi

MarketBookAdd, MarketBookRelease, MarketBookGet, Ordres de Trading dans le DOM, Types de Données