- Structure du Type Date
- Structure des Paramètres d'Entrée
- Structure des Données Historiques
- Structure DOM
- Structure de la Requête de Trading
- Structure des Résultats de la Vérification d'une Requête
- Structure des Résultat d'une Requête de Trading
- Structure d'une Transaction de Trading
- Structure des Prix Courants
- Structures du Calendrier Economique
MqlBookInfo
Il fournit des informations sur les données du depth of market.
|
struct MqlBookInfo
Note
La structure du MqlBookInfo est prédéfinie, ainsi elle ne requiert ni de déclaration ni de description. Pour utiliser la structure, il suffit de déclarer une variable.
Le DOM est disponible seulement pour quelques symboles.
Exemple :
|
MqlBookInfo priceArray[];
Voir aussi
MarketBookAdd, MarketBookRelease, MarketBookGet, Ordres de Trading dans le DOM, Types de Données