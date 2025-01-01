FrameFilter

Définit le filtre de la lecture des trames et met l'indicateur au début

bool FrameFilter(

const string name,

long id

);

La valeur rendue

Rend true en cas du succès, autrement - false. Pour recevoir l'information sur l'erreur, il faut appeler la fonction GetLastError().

Note

Si à titre du premier paramètre on transmet la chaîne vide, le filtre fonctionnera seulement selon un paramètre numérique, c'est-à-dire toutes les trames avec id indiqué seront examinées. Si la valeur du deuxième paramètre est égale à ULONG_MAX, seulement le filtre de texte fonctionne.

L'appel FrameFilter("", ULONG_MAX) est égal à l'appelFrameFirst(), c'est-à-dire est équivalent à l'absence du filtre.