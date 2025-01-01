Référence MQL5Fonctions sur les ObjetsTextGetSize
TextGetSize
Rend la largeur et la hauteur de la ligneaux réglages courants de la fonte.
bool TextGetSize(
Réglages
text
[in] La ligne pour laquelle on reçoit la longueur et la largeur.
width
[out] Le paramètre d'entrée pour la réception de la largeur.
height
[out] Le paramètre d'entrée pour la réception de la hauteur.
La valeur rendue
Rend true en cas de l'exécution réussie, autrement rend false. Les codes possibles des erreurs:
- ERR_INTERNAL_ERROR(4001) - en cas de l'erreur du système d'exploitation.
