TextGetSize

Rend la largeur et la hauteur de la ligneaux réglages courants de la fonte.

bool TextGetSize(

const string text,

uint& width,

uint& height

);

Réglages

text

[in] La ligne pour laquelle on reçoit la longueur et la largeur.

width

[out] Le paramètre d'entrée pour la réception de la largeur.

height

[out] Le paramètre d'entrée pour la réception de la hauteur.

La valeur rendue

Rend true en cas de l'exécution réussie, autrement rend false. Les codes possibles des erreurs:

ERR_INTERNAL_ERROR(4001) - en cas de l'erreur du système d'exploitation.

Voir aussi

Les ressources, ResourceCreate(), ResourceSave(), TextSetFont(), TextOut()