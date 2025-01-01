DocumentationSections
Référence MQL5Fonctions sur les ObjetsTextGetSize 

Rend la largeur et la hauteur de la ligneaux réglages courants de la fonte.

bool  TextGetSize(
   const string       text,          // la ligne du texte
   uint&               width,        // la largeur du tampon en points
   uint&               height        // la hauteur du tampon en points
   );

Réglages

text

[in]  La ligne pour laquelle on reçoit la longueur et la largeur.

width

[out]  Le paramètre d'entrée pour la réception de la largeur.

height

[out]  Le paramètre d'entrée pour la réception de la hauteur.

La valeur rendue

Rend true en cas de l'exécution réussie, autrement rend false. Les codes possibles des erreurs:

  • ERR_INTERNAL_ERROR(4001) - en cas de l'erreur du système d'exploitation.

Voir aussi

Les ressources, ResourceCreate(), ResourceSave(), TextSetFont(), TextOut()