TimeDaylightSavings
Retourne la correction de l'heure d'été en secondes, si l'on est passé à l'heure d'été. Dépend des réglages de l'ordinateur de l'utilisateur.
|
int TimeDaylightSavings();
Valeur de Retour
Exemple :
|
void OnStart()
{
//--- récupère l'ajustement en secondes de l'heure d'été
int sec_dl=TimeDaylightSavings();
//--- crée le texte décrivant la valeur reçue
string text=(sec_dl==0 ? "Standard \"winter\" time is used" :
StringFormat("Daylight saving time has been switched over. The correction is %d seconds", sec_dl));
//--- affiche une description de l'ajustement de l'heure en secondes dans le journal
Print(text);
/*
Résultat pour l'heure d'"hiver" :
Standard "winter" time is used
résultat pour l'heure d'"été" :
Daylight saving time has been switched over. The correction is -3600 seconds
*/
}