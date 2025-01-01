DocumentationSections
TimeDaylightSavings

Retourne la correction de l'heure d'été en secondes, si l'on est passé à l'heure d'été. Dépend des réglages de l'ordinateur de l'utilisateur.

int  TimeDaylightSavings();

Valeur de Retour

Si l'on est passé à l'heure d'hiver (standard), retourne 0.

Exemple :

void OnStart()
  {
//--- récupère l'ajustement en secondes de l'heure d'été
   int sec_dl=TimeDaylightSavings();
   
//--- crée le texte décrivant la valeur reçue
   string text=(sec_dl==0 ? "Standard \"winter\" time is used" : 
                StringFormat("Daylight saving time has been switched over. The correction is %d seconds"sec_dl));
   
//--- affiche une description de l'ajustement de l'heure en secondes dans le journal
   Print(text);
  /*
   Résultat pour l'heure d'"hiver" :
   Standard "winter" time is used
   
   résultat pour l'heure d'"été" :
   Daylight saving time has been switched overThe correction is -3600 seconds
  */
  }