void OnStart()

{

//--- récupère l'ajustement en secondes de l'heure d'été

int sec_dl=TimeDaylightSavings();



//--- crée le texte décrivant la valeur reçue

string text=(sec_dl==0 ? "Standard \"winter\" time is used" :

StringFormat("Daylight saving time has been switched over. The correction is %d seconds", sec_dl));



//--- affiche une description de l'ajustement de l'heure en secondes dans le journal

Print(text);

/*

Résultat pour l'heure d'"hiver" :

Standard "winter" time is used



résultat pour l'heure d'"été" :

Daylight saving time has been switched over. The correction is -3600 seconds

*/

}