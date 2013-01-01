DocumentationSections
FileWriteLong

Inscrit au fichier bin la valeur du paramètre du type long de la position courante de l'indicateur de fichier.

uint  FileWriteLong(
   int   file_handle,     // handle du fichier
   long  value            // valeur enregistrée
   );

Paramètres

file_handle

[in]  Le descripteur de fichier rendu par la fonction FileOpen().

value

[in] La valeur du type long.

La valeur rendue

En cas du succès la fonction rend le nombre inscrit des bytes (dans ce cas sizeof(long)=8). L'indicateur de fichier se déplace sur le même nombre de bytes.

Exemple:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                           Demo_FileWriteLong.mq5 |
//|                        Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//--- montrons la fenêtre des paramètres d'entrée au lancement du script
#property script_show_inputs
//--- les paramètres pour la réception des données du terminal
input string          InpSymbolName="EURUSD";           // la paire de devise
input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1;        // le temps trame
input datetime        InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // la date de commencement du copiage des données
//--- les paramètres pour l'enregistrement des données au fichier
input string          InpFileName="Volume.bin"// le nom du fichier
input string          InpDirectoryName="Data";  // le nom du répertoire
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   datetime date_finish=TimeCurrent();
   long     volume_buff[];
   datetime time_buff[];
   int      size;
//--- oblitérons la valeur de l'erreur
   ResetLastError();
//--- copions les volumes de tick pour chaque barre
   if(CopyTickVolume(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,volume_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("On n'a pas réussi de copier les valeurs du volume de tick. Le code de l'erreur = %d",GetLastError());
      return;
     }
//---copions le temps pour chaque barre
   if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("On n'a pas réussi de copier les valeurs du temps. Le code de l'erreur = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- recevrons la taille du tampon
   size=ArraySize(volume_buff);
//--- ouvrirons le fichier pour l'enregistrement des valeurs de l'indicateur (s'il n'existe pas, il sera créé automatiquement)
   ResetLastError();
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("Le fichier %s est ouvert pour l'enregistrement",InpFileName);
      PrintFormat("La voie vers le fichier: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
      //--- d'abord enregistrons la taille de l'extrait des données
      FileWriteLong(file_handle,(long)size);
      //--- enregistrons le temps et les valeurs du volume au fichier
      for(int i=0;i<size;i++)
        {
         FileWriteLong(file_handle,(long)time_buff[i]);
         FileWriteLong(file_handle,volume_buff[i]);
        }
      //--- fermons le fichier
      FileClose(file_handle);
      PrintFormat("Les données sont enregistrés, le fichier %s est fermé",InpFileName);
     }
   else
      PrintFormat("On n'a pas réussi d'ouvrir le fichier %s, Le code de l'erreur = %d",InpFileName,GetLastError());
  }

