DXContextClearColors

Applique la couleur spécifiée à tous les pixels pour le buffer de rendu.

bool DXContextClearColors(

int context,

const DXVector& color

);

Paramètres

context

[in] Handle du contexte graphique créé avec DXContextCreate().

color

[in] Couleur du rendu.

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie avec succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError().

Note

La fonction DXContextClearColors() peut être utilisée pour effacer le buffer de couleur avant d'effectuer le rendu du cadre suivant.