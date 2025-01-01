Référence MQL5Utilisation de DirectXDXContextClearColors
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXContextClearColors
Applique la couleur spécifiée à tous les pixels pour le buffer de rendu.
bool DXContextClearColors(
Paramètres
context
[in] Handle du contexte graphique créé avec DXContextCreate().
color
[in] Couleur du rendu.
Valeur de Retour
Retourne true en cas d'exécution réussie avec succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError().
Note
La fonction DXContextClearColors() peut être utilisée pour effacer le buffer de couleur avant d'effectuer le rendu du cadre suivant.