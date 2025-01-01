#property description "L'indicateur calcule les valeurs absolues des différences entre"

#property description "les prix Open et Close ou High et Low, les affichant dans une sous-fenêtre"

#property description "sous forme d'histrogramme."

//--- paramètres de l'indicateur

#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//---- éléments dessinés

#property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 3

//--- paramètres d'entrée

input bool InpAsSeries=true; // Sens d'indexation dans le buffer de l'indicateur

input bool InpPrices=true; // Prix à utilise pour les calculs (true - Open,Close ; false - High,Low)

//--- buffer de l'indicateur

double ExtBuffer[];

//+------------------------------------------------------------------+

//| Calcul des valeurs de l'indicateur |

//+------------------------------------------------------------------+

void CandleSizeOnBuffer(const int rates_total,const int prev_calculated,

const double &first[],const double &second[],double &buffer[])

{

//--- variable de départ pour le calcul des barres

int start=prev_calculated;

//--- travaille sur la dernière barre si les valeurs de l'indicateur ont déjà été calculées sur le tick précédent

if(prev_calculated>0)

start--;

//--- définit le sens d'indexation des tableaux

bool as_series_first=ArrayGetAsSeries(first);

bool as_series_second=ArrayGetAsSeries(second);

bool as_series_buffer=ArrayGetAsSeries(buffer);

//--- remplace le sens d'indexation avec un accès direct si nécessaire

if(as_series_first)

ArraySetAsSeries(first,false);

if(as_series_second)

ArraySetAsSeries(second,false);

if(as_series_buffer)

ArraySetAsSeries(buffer,false);

//--- calcule les valeurs de l'indicateur

for(int i=start;i<rates_total;i++)

buffer[i]=MathAbs(first[i]-second[i]);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction d'initialisation de l'indicateur personnalisé |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- lie les buffers de l'indicateur

SetIndexBuffer(0,ExtBuffer);

//--- définit le sens d'indexation du buffer de l'indicateur

ArraySetAsSeries(ExtBuffer,InpAsSeries);

//--- vérifie pour quels prix l'indicateur est calculé

if(InpPrices)

{

//--- Prix Open et Close

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"BodySize");

//--- définit la couleur de l'indicateur

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,clrOrange);

}

else

{

//--- Prix High et Low

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"ShadowSize");

//--- définit la couleur de l'indicateur

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,clrDodgerBlue);

}

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction d'itération de l'indicateur personnalisé |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- calcule l'indicateur selon la valeur du flag

if(InpPrices)

CandleSizeOnBuffer(rates_total,prev_calculated,open,close,ExtBuffer);

else

CandleSizeOnBuffer(rates_total,prev_calculated,high,low,ExtBuffer);

//--- retourne la valeur de prev_calculated pour le prochain appel

return(rates_total);

}