Fonctions de Trading

C'est le groupe de fonctions permettant de gérer les activités de trading.

Avant de commencer à étudier les fonctions de trading de la plateforme, vous devez comprendre les termes de base : ordre, transaction et position.

Un ordre est une instruction donnée au courtier d'acheter ou de vendre un instrument financier. Il y a deux principaux types d'ordres : au Marché et en Attente. De plus il y a des niveaux spéciaux de Take Profit et de Stop Loss.

Une transaction est l'échange commercial (achat ou vente) d'un instrument financier. L'Achat est exécuté au prix de la demande (Ask), et la Vente est réalisée au prix de l'offre (Bid). Une transaction peut être ouverte à la suite de l'exécution d'un ordre de marché ou par le déclenchement d'un ordre en attente. Notez que dans certains cas, l'exécution d'un ordre peut donner lieu à plusieures transactions.

Une position est une obligation commerciale, à savoir le nombre de contrats achetés ou vendus d'un instrument financier. Une position longue est un titre acheté en espérant que le prix de l'instrument va augmenter.

Des informations générales sur les opérations de trading sont disponibles dans laide du terminal client.

Les fonctions de trading peuvent être utiliséees dans les Expert Advisors et dans les scripts. Les fonctions de trading ne peuvent être appelées que si l'option "Autoriser le trading live' est activée dans les propriétés de l'Expert Advisor ou du script.

Le trading peut être autorisé ou interdit suivant différents facteurs décrits dans la section Autorisation de Trading.