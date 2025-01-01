- OrderCalcMargin
Fonctions de Trading
C'est le groupe de fonctions permettant de gérer les activités de trading.
Avant de commencer à étudier les fonctions de trading de la plateforme, vous devez comprendre les termes de base : ordre, transaction et position.
- Un ordre est une instruction donnée au courtier d'acheter ou de vendre un instrument financier. Il y a deux principaux types d'ordres : au Marché et en Attente. De plus il y a des niveaux spéciaux de Take Profit et de Stop Loss.
- Une transaction est l'échange commercial (achat ou vente) d'un instrument financier. L'Achat est exécuté au prix de la demande (Ask), et la Vente est réalisée au prix de l'offre (Bid). Une transaction peut être ouverte à la suite de l'exécution d'un ordre de marché ou par le déclenchement d'un ordre en attente. Notez que dans certains cas, l'exécution d'un ordre peut donner lieu à plusieures transactions.
- Une position est une obligation commerciale, à savoir le nombre de contrats achetés ou vendus d'un instrument financier. Une position longue est un titre acheté en espérant que le prix de l'instrument va augmenter.
Des informations générales sur les opérations de trading sont disponibles dans laide du terminal client.
Les fonctions de trading peuvent être utiliséees dans les Expert Advisors et dans les scripts. Les fonctions de trading ne peuvent être appelées que si l'option "Autoriser le trading live' est activée dans les propriétés de l'Expert Advisor ou du script.
Le trading peut être autorisé ou interdit suivant différents facteurs décrits dans la section Autorisation de Trading.
|
Fonction
|
Action
|
Calcule la marge requise pour le type d'ordre spécifié, dans la devise du dépôt
|
Calcule le profit suivant les paramètres passés, dans la devise du dépôt
|
Vérifie s'il y a suffisamment de fonds pour exécuter l'opération de trading demandée.
|
Envoie des demandes de trade à un serveur
|
Envoie de façon asynchrone les demandes de trades sans attendre les réponses du serveur de trades
|
Retourne le nombre de positions ouvertes
|
Retourne le symbole correspondant à la position ouverte
|
Sélectionne une position ouverte pour pouvoir l'utiliser
|
Sélectionne une position par son numéro de ticket pour pouvoir l'utiliser
|
Retourne la propriété demandée d'une position ouverte (double)
|
Retourne la propriété demandée d'une position ouverte (datetime ou int)
|
Retourne la propriété demandée d'une position ouverte (string)
|
Retourne le ticket de la position à l'indice spécifié dans la liste des positions ouvertes
|
Retourne le nombre d'ordres
|
Retourne le ticket de l'ordre correspondant
|
Sélectionne un ordre pour pouvoir l'utiliser
|
Retourne la propriété demandée de l'ordre (double)
|
Retourne la propriété demandée de l'ordre (datetime ou int)
|
Retourne la propriété demandée de l'ordre (string)
|
Récupère l'historique des transactions et des ordres pour la période spécifiée
|
Récupère l'historique des transactions avec un identifiant de position spécifié.
|
Sélectionne un ordre dans l'historique pour l'utiliser ensuite
|
Retourne le nombre d'ordres dans l'historique
|
Retoure le ticket de l'ordre correspondant dans l'historique
|
Retourne la propriété demandée d'un ordre dans l'historique (double)
|
Retourne la propriété demandée d'un ordre dans l'historique (datetime ou int)
|
Retourne la propriété demandée d'un ordre dans l'historique (string)
|
Sélectionne une transaction dans l'historique pour l'utiliser ensuite avec les fonctions correspondantes
|
Retourne le nombre de transactions dans l'historique
|
Retourne le ticket de la transaction correspondante dans l'historique
|
Retourne la propriété demandée d'une transaction dans l'historique (double)
|
Retourne la propriété demandée d'une transaction dans l'historique (datetime ou int)
|
Retourne la propriété demandée d'une transaction dans l'historique (string)