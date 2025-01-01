DocumentationSections
C'est le groupe de fonctions permettant de gérer les activités de trading.

Avant de commencer à étudier les fonctions de trading de la plateforme, vous devez comprendre les termes de base : ordre, transaction et position.

  • Un  ordre est une instruction donnée au courtier d'acheter ou de vendre un instrument financier. Il y a deux principaux types d'ordres  : au Marché et en Attente. De plus il y a des niveaux spéciaux de Take Profit et de Stop Loss.
  • Une  transaction est l'échange commercial (achat ou vente) d'un instrument financier. L'Achat est exécuté au prix de la demande (Ask), et la Vente est réalisée au prix de l'offre (Bid). Une transaction peut être ouverte à la suite de l'exécution d'un ordre de marché ou par le déclenchement d'un ordre en attente. Notez que dans certains cas, l'exécution d'un ordre peut donner lieu à plusieures transactions.
  • Une  position est une obligation commerciale, à savoir le nombre de contrats achetés ou vendus d'un instrument financier. Une position longue est un titre acheté en espérant que le prix de l'instrument va augmenter.

Des informations générales sur les opérations de trading sont disponibles dans laide du terminal client.

Les fonctions de trading peuvent être utiliséees dans les Expert Advisors et dans les scripts. Les fonctions de trading ne peuvent être appelées que si l'option "Autoriser le trading live' est activée dans les propriétés de l'Expert Advisor ou du script.

Le trading peut être autorisé ou interdit suivant différents facteurs décrits dans la section Autorisation de Trading.

Fonction

Action

OrderCalcMargin

Calcule la marge requise pour le type d'ordre spécifié, dans la devise du dépôt

OrderCalcProfit

Calcule le profit suivant les paramètres passés, dans la devise du dépôt

OrderCheck

Vérifie s'il y a suffisamment de fonds pour exécuter l'opération de trading demandée.

OrderSend

Envoie des demandes de trade à un serveur

OrderSendAsync

Envoie de façon asynchrone les demandes de trades sans attendre les réponses du serveur de trades

PositionsTotal

Retourne le nombre de positions ouvertes

PositionGetSymbol

Retourne le symbole correspondant à la position ouverte

PositionSelect

Sélectionne une position ouverte pour pouvoir l'utiliser

PositionSelectByTicket

Sélectionne une position par son numéro de ticket pour pouvoir l'utiliser

PositionGetDouble

Retourne la propriété demandée d'une position ouverte (double)

PositionGetInteger

Retourne la propriété demandée d'une position ouverte (datetime ou int)

PositionGetString

Retourne la propriété demandée d'une position ouverte (string)

PositionGetTicket

Retourne le ticket de la position à l'indice spécifié dans la liste des positions ouvertes

OrdersTotal

Retourne le nombre d'ordres

OrderGetTicket

Retourne le ticket de l'ordre correspondant

OrderSelect

Sélectionne un ordre pour pouvoir l'utiliser

OrderGetDouble

Retourne la propriété demandée de l'ordre (double)

OrderGetInteger

Retourne la propriété demandée de l'ordre (datetime ou int)

OrderGetString

Retourne la propriété demandée de l'ordre (string)

HistorySelect

Récupère l'historique des transactions et des ordres pour la période spécifiée

HistorySelectByPosition

Récupère l'historique des transactions avec un identifiant de position spécifié.

HistoryOrderSelect

Sélectionne un ordre dans l'historique pour l'utiliser ensuite

HistoryOrdersTotal

Retourne le nombre d'ordres dans l'historique

HistoryOrderGetTicket

Retoure le ticket de l'ordre correspondant dans l'historique

HistoryOrderGetDouble

Retourne la propriété demandée d'un ordre dans l'historique (double)

HistoryOrderGetInteger

Retourne la propriété demandée d'un ordre dans l'historique (datetime ou int)

HistoryOrderGetString

Retourne la propriété demandée d'un ordre dans l'historique (string)

HistoryDealSelect

Sélectionne une transaction dans l'historique pour l'utiliser ensuite avec les fonctions correspondantes

HistoryDealsTotal

Retourne le nombre de transactions dans l'historique

HistoryDealGetTicket

Retourne le ticket de la transaction correspondante dans l'historique

HistoryDealGetDouble

Retourne la propriété demandée d'une transaction dans l'historique (double)

HistoryDealGetInteger

Retourne la propriété demandée d'une transaction dans l'historique (datetime ou int)

HistoryDealGetString

Retourne la propriété demandée d'une transaction dans l'historique (string)