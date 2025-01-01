ArrayInitialize

La fonction initialise un tableau numérique avec une valeur prédéfinie.

Pour l'initialisation d'un tableau de type char

int ArrayInitialize(

char array[],

char value

);

Pour l'initialisation d'un tableau de type short

int ArrayInitialize(

short array[],

short value

);

Pour l'initialisation d'un tableau de type int

int ArrayInitialize(

int array[],

int value

);

Pour l'initialisation d'un tableau de type long

int ArrayInitialize(

long array[],

long value

);

Pour l'initialisation d'un tableau de type float

int ArrayInitialize(

float array[],

float value

);

Pour l'initialisation d'un tableau de type double

int ArrayInitialize(

double array[],

double value

);

Pour l'initialisation d'un tableau de type bool

int ArrayInitialize(

bool array[],

bool value

);

Pour l'initialisation d'un tableau de type uint

int ArrayInitialize(

uint array[],

uint value

);

Paramètres

array[]

[out] Tableau numérique à initialiser.

value

[in] Nouvelle valeur qui doit être mise pour tous les éléments du tableau.

Valeur de Retour

Nombre d'éléments initialisés.

Note

La fonction ArrayResize() permet de définir la taille d'un tableau avec une réserve pour être étendue ultérieurement sans réallocation physique de la mémoire. Elle est implémentée pour de meilleures performances, car les opérations de réallocation mémoire sont raisonnablement lentes.

L'initialisation du tableau avec ArrayInitialize(array, init_val) ne signifie pas l'initialisation de la valeur des éléments réservés alloués pour ce tableau. Lors d'une extension ultérieure du tableau avec la fonction ArrayResize(), les éléments sont ajoutés à la fin du tableau, leurs valeurs seront indéfinies et dans la plupart des cas ne seront pas égales à init_value.

Exemple :