- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayInitialize
La fonction initialise un tableau numérique avec une valeur prédéfinie.
Pour l'initialisation d'un tableau de type char
|
int ArrayInitialize(
Pour l'initialisation d'un tableau de type short
|
int ArrayInitialize(
Pour l'initialisation d'un tableau de type int
|
int ArrayInitialize(
Pour l'initialisation d'un tableau de type long
|
int ArrayInitialize(
Pour l'initialisation d'un tableau de type float
|
int ArrayInitialize(
Pour l'initialisation d'un tableau de type double
|
int ArrayInitialize(
Pour l'initialisation d'un tableau de type bool
|
int ArrayInitialize(
Pour l'initialisation d'un tableau de type uint
|
int ArrayInitialize(
Paramètres
array[]
[out] Tableau numérique à initialiser.
value
[in] Nouvelle valeur qui doit être mise pour tous les éléments du tableau.
Valeur de Retour
Nombre d'éléments initialisés.
Note
La fonction ArrayResize() permet de définir la taille d'un tableau avec une réserve pour être étendue ultérieurement sans réallocation physique de la mémoire. Elle est implémentée pour de meilleures performances, car les opérations de réallocation mémoire sont raisonnablement lentes.
L'initialisation du tableau avec ArrayInitialize(array, init_val) ne signifie pas l'initialisation de la valeur des éléments réservés alloués pour ce tableau. Lors d'une extension ultérieure du tableau avec la fonction ArrayResize(), les éléments sont ajoutés à la fin du tableau, leurs valeurs seront indéfinies et dans la plupart des cas ne seront pas égales à init_value.
Exemple :
|
void OnStart()