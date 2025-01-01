ArrayReverse

Inverse le nombre spécifié d'éléments dans le tableau en commencant à l'indice spécifié.

bool ArrayReverse(

void& array[],

uint start=0,

uint count=WHOLE_ARRAY

);

Parameters

array[]

[in][out] Tableau.

start=0

[in] Indice de début d'inversion du tableau.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Nombre d'éléments inversés. Si WHOLE_ARRAY, alors tous les éléments du tableau sont déplacés de manière inversée en commencant à l'indice start spécifié et jusqu'à la fin du tableau.

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon false.

Note

La fonction ArraySetAsSeries() ne déplace pas physiquement les éléments du tableau. Au lieu de cela, elle ne change que la direction d'indexation pour arranger l'accès aux éléments comme dans une timeserie. La fonction ArrayReverse() déplace physiquement les éléments du tableau afin que le tableau soit "inversé".

Exemple:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de démarrage du script |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- déclare le tableau de taille fixe et remplit les valeurs

int array[10];

for(int i=0;i<10;i++)

{

array[i]=i;

}

//--- affiche le tableau avant d'inverser les éléments

Print("Avant d'appeler ArrayReverse()");

ArrayPrint(array);

//--- inverse 3 éléments du tableau et affiche le nouvel ensemble

ArrayReverse(array,4,3);

Print("Après l'appel à ArrayReverse()");

ArrayPrint(array);

/*

Résultat d'exécution :

Avant d'appeler ArrayReverse()

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Après l'appel à ArrayReverse()

0 1 2 3 6 5 4 7 8 9

*/

Voir également

ArrayInsert, ArrayRemove, ArrayCopy, ArrayResize, ArrayFree, ArrayGetAsSeries, ArraySetAsSeries