ArrayReverse
Inverse le nombre spécifié d'éléments dans le tableau en commencant à l'indice spécifié.
bool ArrayReverse(
Parameters
array[]
[in][out] Tableau.
start=0
[in] Indice de début d'inversion du tableau.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Nombre d'éléments inversés. Si WHOLE_ARRAY, alors tous les éléments du tableau sont déplacés de manière inversée en commencant à l'indice start spécifié et jusqu'à la fin du tableau.
Valeur de Retour
Retourne true en cas de succès, sinon false.
Note
La fonction ArraySetAsSeries() ne déplace pas physiquement les éléments du tableau. Au lieu de cela, elle ne change que la direction d'indexation pour arranger l'accès aux éléments comme dans une timeserie. La fonction ArrayReverse() déplace physiquement les éléments du tableau afin que le tableau soit "inversé".
Exemple:
//+------------------------------------------------------------------+
