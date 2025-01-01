- ChartApplyTemplate
ChartIndicatorName
Retourne le nom court de l'indicateur selon son numéro dans la liste des indicateurs sur la fenêtre indiquée du graphique.
|
string ChartIndicatorName(
Paramètres
chart_id
[in] L'identificateur du graphique. 0 signifie le graphique actuel.
sub_window
[in] Le numéro de la sous-fenêtre du graphique. 0 signifie la fenêtre principale du graphique.
index
[in] L'index d'un indicateur dans la liste des indicateurs. La numérotation des indicateurs commence à 0, c'est-à-dire que le premier indicateur de la liste est à l'index 0. Vous pouvez utiliser la fonction ChartIndicatorsTotal() pour obtenir le nombre d'indicateurs.
Valeur de Retour
Le nom court de l'indicateur, qui est spécifié dans la propriété INDICATOR_SHORTNAMEpar la fonctionIndicatorSetString(). La fonctionChartIndicatorName() permet de récupérer le nom court de l'indicateur. Pour obtenir plus d'informations sur l'erreur, il faut appeler la fonction GetLastError().
Note
Il ne faut pas confondre le nom court et de l'indicateur et le nom du fichier qui est spécifié pendant la création de l'indicateur par les fonctionsiCustom() et IndicatorCreate(). Si le nom court de l'indicateur n'est pas spécifié explicitement, alors le nom du fichier avec le code initial de l'indicateur est utilisé pendant la compilation.
La suppression de l'indicateur du graphique ne signifie pas que la partie calculée de l'indicateur sera aussi supprimée de la mémoire du terminal. Pour vider le handle de l'indicateur, utiliser la fonctionIndicatorRelease().
Il est nécessaire de former correctement le nom court de l'indicateur. Celui-ci est écrit dans la propriété INDICATOR_SHORTNAME à l'aide de la fonctionIndicatorSetString() . Nous recommandons que le nom court contienne les valeurs des paramètres d'entrée de l'indicateur, puisque l'identification de l'indicateur supprimé du graphique dans la fonctionChartIndicatorDelete()est faite selon le nom court.
Exemple :
|
//+------------------------------------------------------------------+
Voir aussi
ChartIndicatorAdd(), ChartIndicatorDelete(), ChartIndicatorsTotal(), iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString()