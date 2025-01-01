SignalInfoGetDouble

Retourne la valeur de la propriété de type double des paramètres de copie du signal.

double SignalInfoGetDouble(

ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE property_id,

);

Paramètres

property_id

[in] Identifiant des paramètres de copie du signal. La valeur peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE.

Valeur de Retour

La valeur de la propriété de type double des paramètres de copie du signal.