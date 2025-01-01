Les programmes MQL5

Pour que le programme mql5 puisse fonctionner elle doit être compilée (le bouton "Compiler" ou la touche F7). La compilation doit passer sans erreurs (les préventions sont admissibles, il faut les analyser). En cela dans le répertoire correspondant, terminal_dir\MQL5\Experts, terminal_dir\MQL5\indicators ou terminal_dir\MQL5\scripts, doit être créé un fichier exécuté avec le même nom et l'extension EX5. Justement ce fichier peut être lancé sur l'exécution.

Les particularités du travail des programmes mql5 sont décrites dans les paragraphes:

Les experts, les indicateurs d'utilisateur et les scripts se fixent à un des graphiques ouverts par la méthode Drag'n'Drop de la fenêtre "le Navigateur" du terminal de client sur le graphique correspondant (la technologie Drag'n'Drop). Les programmes mql5 peuvent fonctionner seulement au terminal de client branché.

Pour que l'expert cesse de travailler, il est nécessaire de le supprimer du graphique en sélectionnant "Les Conseillers - Supprimer" du menu contextuel du graphique. L'état du bouton "Permettre/interdire les conseillers" influence au travail du conseiller.

Pour que l'indicateur d'utilisateur cesse le travail, il est nécessaire de le supprimer du graphique.

Les indicateurs d'utilisateur et les conseillers travaillent jusqu'à ce qu'ils soient explicitement supprimés d'un graphique; l'information sur les conseillers attachés et les indicateurs d'utilisateur est sauvée entre les lancements du terminal de client.

Les scripts sont exécutés une fois et se suppriment automatiquement à la fin du travail ou de la clôture ou le changement de l'état du graphique courant ou à la fin du travail du terminal de client. A la relance du terminal de client les scripts ne sont pas lancés, puisque l'information sur eux n'est pas sauvée.

Maximum un expert, un script et un nombre illimité d'indicateurs peuvent travailler dans un graphique.

Les services n'ont pas besoin d'être liés à un graphique pour fonctionner et sont conçus pour effectuer des opérations supplémentaires. Par exemple, vous pouvez créer dans un service un symbole personnalisé, ouvrir son graphique, obtenir des données dans une boucle infinie avec les fonctions réseau et le mettre à jour en continu.