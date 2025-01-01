#define DEVIATION 5 // déviation autorisée du prix

#define VOLUME 1.0 // volume de l'ordre

#define EXPERT_MAGIC 123 // MagicNumber

#define DIRECTION ORDER_TYPE_BUY // direction de la position ouverte (ORDER_TYPE_BUY ou ORDER_TYPE_SELL)



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- déclare et initialise les structures de la requête, de la vérification et du résultat

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeCheckResult check ={};

MqlTradeResult result ={};



//--- prépare les paramètres de la demande de trade

PrepareRequest(_Symbol, DIRECTION, VOLUME, request);



//--- vérifie les paramètres de la demande de trade

ResetLastError();

bool res=OrderCheck(request, check);

if(!res)

{

PrintFormat("Trade request verification completed with error %d

Server retcode: %u, comment: %s", GetLastError(), check.retcode, check.comment);

return;

}



//--- la vérification de la demande de trade a réussi - affiche la description des champs de structure de vérification de la demande de trade

Print("Trade request verification completed successfully");

MqlTradeCheckResultPrint(check, 14);



//--- envoie la demande de trade

if(!OrderSend(request, result))

Print("OrderSend error ", GetLastError()); // if unable to send the request, display the error code



//--- information sur l'opération

PrintFormat("Trade request result: retcode=%u, deal=%I64u, order=%I64u", result.retcode, result.deal, result.order);

/*

résultat avec le trading automatique désactivé dans le terminal client :

Trade request verification completed with error 4752

Server retcode: 10027, comment: AutoTrading disabled by client



enable auto trading and check again on a closed market:

Experts automated trading is enabled

Trade request verification completed successfully

Retcode: 0

Balance: 10779.50 USD

Equity: 10779.50 USD

Profit: 0.00 USD

Margin: 1104.79 USD

Margin free: 9674.71 USD

Margin level: 975.71 %

Comment: Done

OrderSend error 4756

Trade request result: retcode=10018, deal=0, order=0



check on the open market:

Trade request verification completed successfully

Retcode: 0

Balance: 10779.50 USD

Equity: 10779.50 USD

Profit: 0.00 USD

Margin: 110.46 USD

Margin free: 10669.04 USD

Margin level: 9758.74 %

Comment: Done

Trade request result: retcode=10009, deal=2777010968, order=2802818813

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Prépare les paramètres pour une demande de trade |

//+------------------------------------------------------------------+

void PrepareRequest(const string symbol, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double volume, MqlTradeRequest &request)

{

ENUM_ORDER_TYPE type=(DIRECTION !=ORDER_TYPE_BUY ? ORDER_TYPE_SELL : DIRECTION);

double price=(DIRECTION==ORDER_TYPE_BUY ? SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_ASK) : SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID));

//--- paramètres de la demande

request.action = TRADE_ACTION_DEAL; // type de l'opération de trading

request.symbol = symbol; // symbole

request.volume = volume; // volume

request.type = type; // type d'ordre

request.price = price; // prix d'ouverture

request.deviation = DEVIATION; // déviation autorisée par rapport au prix

request.magic = EXPERT_MAGIC; // Nombre magique de l'ordre

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Affiche dans le journal les champs du résultat de la |

//| vérification de la demande de trade |

//+------------------------------------------------------------------+

void MqlTradeCheckResultPrint(const MqlTradeCheckResult &check, const uint header_width=0)

{

//--- récupère la devise du compte et le nombre de décimales pour la devise du compte

string currency=AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY);

int digits =(int)AccountInfoInteger(ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS);



//--- définit le texte d'en-tête et la largeur du champ d'en-tête

//--- si la largeur de l'en-tête est passée à la fonction égale à zéro, alors la largeur sera la taille de la ligne d'en-tête + 1

string header="Retcode:";

uint w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

//--- affiche dans le journal le code retour avec l'en-tête de la largeur spécifiée

PrintFormat("%-*s%-u", w, header, check.retcode);



//--- affiche dans le journal la valeur du solde après avoir exécuté une opération de trading

header="Balance:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.balance, currency);



//--- affiche dans le journal la valeur des capitaux propres après avoir exécuté une opération de trading

header="Equity:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.equity, currency);



//--- affiche dans le journal la valeur du profit flottant après avoir exécuté une opération de trading

header="Profit:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.profit, currency);



//--- affiche dans le journal le montant de la marge, nécessaire à l'opération de trading nécessaire

header="Margin:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.margin, currency);



//--- affiche dans le journal la valeur des capitaux propres restant après avoir effectué une opération de trading

header="Margin free:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.margin_free, currency);



//--- affiche dans le journal le niveau de marge à définir après avoir terminé l'opération de trading requise

header="Margin level:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.2f %%", w, header, check.margin_level);



//--- affiche dans le journal le commentaire sur le code de réponse et la description de l'erreur

header="Comment:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-s", w, header, check.comment);

}