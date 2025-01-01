//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- récupère le code de la raison de la déinitialisation dans la variable 'reason'

int reason=UninitializeReason();

//--- crée un message avec la raison de la déinitialisation et envoie le message dans le journal

string message=StringFormat("%s: Uninitialize reason code: %d (%s)",__FUNCTION__, reason, UninitializeReasonDescription(reason));

Print(message);

//--- succès

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//---crée un message avec le code de la raison de la déinitialisation de la variable 'reason' et l'envoie dans le journal

string message=StringFormat("%s: Uninitialize reason code: %d (%s)",__FUNCTION__, reason, UninitializeReasonDescription(reason));

Print(message);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Renvoie une description du code de désinitialisation |

//+------------------------------------------------------------------+

string UninitializeReasonDescription(const int reason)

{

switch(reason)

{

//--- l'EA a cessé de fonctionner en appelant la fonction ExpertRemove()

case REASON_PROGRAM :

return("Expert Advisor terminated its operation by calling the ExpertRemove() function");

//--- programme supprimé du graphique

case REASON_REMOVE :

return("Program has been deleted from the chart");

//--- programme recompilé

case REASON_RECOMPILE :

return("Program has been recompiled");

//--- le symbole ou la période du graphique a changé

case REASON_CHARTCHANGE :

return("Symbol or chart period has been changed");

//--- graphique fermé

case REASON_CHARTCLOSE :

return("Chart has been closed");

//--- paramètres d'entrée changés

case REASON_PARAMETERS :

return("Input parameters have been changed by a user");

//--- un autre compte a été activé ou une reconnexion au serveur de trading s'est produite en raison d'un changement dans les paramètres du compte

case REASON_ACCOUNT :

return("Another account has been activated or reconnection to the trade server has occurred due to changes in the account settings");

//--- un autre template de graphique a été appliqué

case REASON_TEMPLATE :

return("A new template has been applied");

//--- La fonction OnInit() a retourné une valeur différente de 0

case REASON_INITFAILED :

return("This value means that OnInit() handler has returned a nonzero value");

//--- terminal fermé

case REASON_CLOSE :

return("Terminal has been closed");

}



//--- raison inconnue

return("Unknown reason");

}