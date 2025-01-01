|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- récupère le code de la raison de la déinitialisation dans la variable 'reason'
int reason=UninitializeReason();
//--- crée un message avec la raison de la déinitialisation et envoie le message dans le journal
string message=StringFormat("%s: Uninitialize reason code: %d (%s)",__FUNCTION__, reason, UninitializeReasonDescription(reason));
Print(message);
//--- succès
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//---crée un message avec le code de la raison de la déinitialisation de la variable 'reason' et l'envoie dans le journal
string message=StringFormat("%s: Uninitialize reason code: %d (%s)",__FUNCTION__, reason, UninitializeReasonDescription(reason));
Print(message);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Renvoie une description du code de désinitialisation |
//+------------------------------------------------------------------+
string UninitializeReasonDescription(const int reason)
{
switch(reason)
{
//--- l'EA a cessé de fonctionner en appelant la fonction ExpertRemove()
case REASON_PROGRAM :
return("Expert Advisor terminated its operation by calling the ExpertRemove() function");
//--- programme supprimé du graphique
case REASON_REMOVE :
return("Program has been deleted from the chart");
//--- programme recompilé
case REASON_RECOMPILE :
return("Program has been recompiled");
//--- le symbole ou la période du graphique a changé
case REASON_CHARTCHANGE :
return("Symbol or chart period has been changed");
//--- graphique fermé
case REASON_CHARTCLOSE :
return("Chart has been closed");
//--- paramètres d'entrée changés
case REASON_PARAMETERS :
return("Input parameters have been changed by a user");
//--- un autre compte a été activé ou une reconnexion au serveur de trading s'est produite en raison d'un changement dans les paramètres du compte
case REASON_ACCOUNT :
return("Another account has been activated or reconnection to the trade server has occurred due to changes in the account settings");
//--- un autre template de graphique a été appliqué
case REASON_TEMPLATE :
return("A new template has been applied");
//--- La fonction OnInit() a retourné une valeur différente de 0
case REASON_INITFAILED :
return("This value means that OnInit() handler has returned a nonzero value");
//--- terminal fermé
case REASON_CLOSE :
return("Terminal has been closed");
}
//--- raison inconnue
return("Unknown reason");
}