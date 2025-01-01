ObjectSetString

Spécifie la valeur de la propriété correspondante de l'objet. La propriété de l'objet doit être du type string. Il y a 2 variantes de la fonction.

Version sans modificateur

bool ObjectSetString(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

string prop_value

);

Version avec modificateur

bool ObjectSetString(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

int prop_modifier,

string prop_value

);

Paramètres

chart_id

[in] L'identificateur du graphique. 0 signifie le graphique courant.

name

[in] Le nom de l'objet.

prop_id

[in] L'identificateur de la propriété de l'objet. La valeur peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING.

prop_modifier

[in] Le modificateur de la propriété indiquée. La plupart des propriétés ne nécessite pas de modificateur. Signifie le numéro du niveau pour les outils de Fibonacci et pour l'objet Fourchette d'Andrews. La numérotation des niveaux commence à 0.

prop_value

[in] La valeur de la propriété.

Valeur de Retour

Retourne true seulement si la commande de changement de la propriété de l'objet graphique est envoyée avec succès au graphique, sinon retourne false. Pour obtenir des informations supplémentaires sur l'erreur, il est nécessaire d'appeler la fonction GetLastError().

Note

La fonction utilise un appel asynchrone, ce qui signifie que la fonction n'attend pas la fin de l'exécution de la commande qui a été ajoutée dans la queue du graphique spécifié. Au lieu de cela, elle retourne le contrôle immédiatement.

Pour vérifier le résultat de l'exécution de la commande, vous pouvez utiliser une fonction demandant les propriétés de l'objet. Vous devriez cependant conserver à l'esprit que ce genre de fonctions est ajoutée à la fin de la queue de ce graphique, et qu'elles attendent le résultat de l'exécution, et peuvent donc être consommatrices en terme de temps. Cette caractéristique doit être prise en compte lors de l'utilisation d'un grand nombre d'objets sur un graphique.

Lors du changement de nom d'un objet graphique, deux événements sont générés, qui peuvent être traité dans les experts ou dans les indicateurs avec la fonction OnChartEvent() :