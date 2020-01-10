- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
copy_ticks_range
Retourne les ticks du terminal MetaTrader 5 pour la plage de dates spécifiée.
|
copy_ticks_range(
Paramètres
symbol
[in] Nom de l'instrument financier, par exemple, "EURUSD". Paramètre non nommé requis.
date_from
[in] Date à laquelle les ticks sont demandés. Défini par l'objet 'datetime' ou en nombre de secondes écoulées depuis 1970.01.01. Paramètre non nommé requis.
date_to
[in] Date jusqu'à laquelle les ticks sont demandés. Défini par l'objet 'datetime' ou en nombre de secondes écoulées depuis 1970.01.01. Paramètre non nommé requis.
flags
[in] Un flag pour définir le type des ticks demandés. COPY_TICKS_INFO - ticks avec les modifications Bid et/ou Ask, COPY_TICKS_TRADE - ticks avec les modifications dans Last et Volume, COPY_TICKS_ALL - tous les ticks. Les valeurs des flags sont décrites dans l'énumération COPY_TICKS. Paramètre sans nom requis.
Valeur de Retour
Renvoie des ticks sous forme de tableau numpy avec les colonnes nommées time, bid, ask, last et flags. La valeur 'flags' peut être une combinaison de drapeaux de l'énumération TICK_FLAG. Retourne None en cas d'erreur. Les informations sur l'erreur peuvent être obtenues en utilisant last_error().
Note
Voir la fonction CopyTicks pour plus d'informations.
Lors de la création de l'objet 'datetime', Python utilise le fuseau horaire local, tandis que MetaTrader 5 stocke l'heure d'ouverture des ticks et des barres dans le fuseau horaire UTC (sans décalage). Par conséquent, 'datetime' doit être créé en temps UTC pour exécuter des fonctions qui utilisent le temps. Les données obtenues à partir de MetaTrader 5 ont l'heure UTC, mais Python applique à nouveau le décalage horaire local lors de la tentative d'impression. Ainsi, les données obtenues doivent également être corrigées pour la présentation visuelle.
Exemple :
|
from datetime import datetime
Voir aussi
CopyRates, copy_rates_from_pos, copy_rates_range, copy_ticks_from, copy_ticks_range