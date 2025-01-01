|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- déclare les paramètres de la ressource graphique
string rc_name="Resource";
uint rc_width=100;
uint rc_height=100;
uint rc_data[];
uint rc_size=rc_width*rc_height;
ResetLastError();
//--- définit la taille du tableau de pixels
if(ArrayResize(rc_data,rc_size)!=rc_size)
{
Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- remplit le tableau de pixels avec une couleur transparente et crée une ressource graphique basée sur celle-ci
ArrayInitialize(rc_data,0x00FFFFFF);
if(!ResourceCreate(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))
{
Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
Print("Size of created recource array: ",rc_data.Size());
//--- vérifie la ressource graphique créée.
//--- récupère l'heure et le prix de la barre actuelle
MqlTick tick={};
if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
{
Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- crée l'objet Bitmap en utilisant les coordonnées du dernier prix et de l'heure du tick
string obj_name="Bitmap";
if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))
{
Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- définit la largeur et la hauteur de l'objet bitmap créé égales à la largeur et à la hauteur de la ressource graphique.
//--- définit le point d'ancrage de l'objet en son centre.
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,rc_width);
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,rc_height);
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);
//--- spécifie la ressource graphique créée précédemment pour l'objet bitmap en tant que fichier image
//--- dans ce cas, afin d'indiquer le nom de la ressource graphique utilisée, il faut ajouter "::" avant son nom
ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+rc_name);
//--- définit la couleur DodgerBlue avec une transparence de 200
uint clr=ColorToARGB(clrDodgerBlue,200);
//--- remplit tout le tableau de pixels de la ressource graphique avec la couleur définie
ArrayInitialize(rc_data,clr);
//--- met à jour les données de la ressource graphique
Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);
//--- attente de 3 secondes et changement de la couleur de l'image
Print("Wait 3 seconds before changing color");
Sleep(3000);
//--- définit la couleur OrangeRed avec une transparence de 200
Print("Change color");
clr=ColorToARGB(clrOrangeRed,200);
//--- remplit tout le tableau de pixels de la ressource graphique avec la couleur définie
ArrayInitialize(rc_data,clr);
//--- met à jour les données de la ressource graphique
Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);
//--- attente de 3 secondes et libération de la ressource graphique
Print("Wait 3 seconds before ResourceFree()");
Sleep(3000);
bool res=ResourceFree("::"+rc_name);
Print("ResourceFree: ",res);
//--- essaye de changer la couleur après avoir libéré la ressource
Print("Trying to change color to GreenYellow after ResourceFree()");
//--- définit la couleur GreenYellow avec une transparence de 200
clr=ColorToARGB(clrGreenYellow,200);
//--- remplit tout le tableau de pixels de la ressource graphique avec la couleur définie
ArrayInitialize(rc_data,clr);
//--- met à jour les données de la ressource graphique (l'image reste, mais la couleur ne peut pas être modifiée)
Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);
Print("The color has not changed because the resource has been released");
//--- attente de 3secondes et suppression de l'objet bitmap
Print("Wait 3 seconds before deleting the Bitmap object");
Sleep(3000);
Print("Delete Bitmap object");
ObjectDelete(0,obj_name);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Met à jour les données des ressources graphiques |
//+------------------------------------------------------------------+
void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)
{
//--- laisser si aucune dimension n'est passée
if(width==0 || height==0)
return;
//--- met à jour les données des ressources et redessine le graphique
if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)
ChartRedraw();
}