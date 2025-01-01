//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- déclare les paramètres de la ressource graphique

string rc_name="Resource";

uint rc_width=100;

uint rc_height=100;

uint rc_data[];

uint rc_size=rc_width*rc_height;



ResetLastError();

//--- définit la taille du tableau de pixels

if(ArrayResize(rc_data,rc_size)!=rc_size)

{

Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- remplit le tableau de pixels avec une couleur transparente et crée une ressource graphique basée sur celle-ci

ArrayInitialize(rc_data,0x00FFFFFF);

if(!ResourceCreate(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))

{

Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

Print("Size of created recource array: ",rc_data.Size());



//--- vérifie la ressource graphique créée.

//--- récupère l'heure et le prix de la barre actuelle

MqlTick tick={};

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))

{

Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- crée l'objet Bitmap en utilisant les coordonnées du dernier prix et de l'heure du tick

string obj_name="Bitmap";

if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))

{

Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- définit la largeur et la hauteur de l'objet bitmap créé égales à la largeur et à la hauteur de la ressource graphique.

//--- définit le point d'ancrage de l'objet en son centre.

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,rc_width);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,rc_height);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);

//--- spécifie la ressource graphique créée précédemment pour l'objet bitmap en tant que fichier image

//--- dans ce cas, afin d'indiquer le nom de la ressource graphique utilisée, il faut ajouter "::" avant son nom

ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+rc_name);



//--- définit la couleur DodgerBlue avec une transparence de 200

uint clr=ColorToARGB(clrDodgerBlue,200);

//--- remplit tout le tableau de pixels de la ressource graphique avec la couleur définie

ArrayInitialize(rc_data,clr);

//--- met à jour les données de la ressource graphique

Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);



//--- attente de 3 secondes et changement de la couleur de l'image

Print("Wait 3 seconds before changing color");

Sleep(3000);

//--- définit la couleur OrangeRed avec une transparence de 200

Print("Change color");

clr=ColorToARGB(clrOrangeRed,200);

//--- remplit tout le tableau de pixels de la ressource graphique avec la couleur définie

ArrayInitialize(rc_data,clr);

//--- met à jour les données de la ressource graphique

Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);



//--- attente de 3 secondes et libération de la ressource graphique

Print("Wait 3 seconds before ResourceFree()");

Sleep(3000);

bool res=ResourceFree("::"+rc_name);

Print("ResourceFree: ",res);



//--- essaye de changer la couleur après avoir libéré la ressource

Print("Trying to change color to GreenYellow after ResourceFree()");

//--- définit la couleur GreenYellow avec une transparence de 200

clr=ColorToARGB(clrGreenYellow,200);

//--- remplit tout le tableau de pixels de la ressource graphique avec la couleur définie

ArrayInitialize(rc_data,clr);

//--- met à jour les données de la ressource graphique (l'image reste, mais la couleur ne peut pas être modifiée)

Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);

Print("The color has not changed because the resource has been released");



//--- attente de 3secondes et suppression de l'objet bitmap

Print("Wait 3 seconds before deleting the Bitmap object");

Sleep(3000);

Print("Delete Bitmap object");

ObjectDelete(0,obj_name);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Met à jour les données des ressources graphiques |

//+------------------------------------------------------------------+

void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)

{

//--- laisser si aucune dimension n'est passée

if(width==0 || height==0)

return;

//--- met à jour les données des ressources et redessine le graphique

if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)

ChartRedraw();

}