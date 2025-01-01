DocumentationSections
StringToLower

 

Transforme tous les symboles de la chaîne donnée en minuscules.

bool  StringToLower(
   string&  string_var      // chaîne à traiter
   );

Paramètres

string_var

[in][out] La chaîne de caractères.

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'erreur, Sinon retourne false. Pour obtenir le code de l'erreur il faut appeler la fonction GetLastError().

Exemple :

void OnStart()
  {
//--- définit la chaîne source en majuscule
   string text=" - THIS STRING, WRITTEN IN UPPERCASE, MUST BE WRITTEN IN LOWERCASE";
//--- affiche la chaîne source dans le journal
   Print("Source line:\n"text);
//--- convertit tous les caractères de la chaîne en minuscules et affiche le résultat dans le journal
   if(StringToLower(text))
      Print("The original string after using the StringToLower() function:\n"text);
      
  /*
  Résultat
   Source line:
    - THIS STRINGWRITTEN IN UPPERCASEMUST BE WRITTEN IN LOWERCASE
   The original string after using the StringToLower() function:
    - this stringwritten in uppercasemust be written in lowercase
  */
  }

Voir aussi

StringToUpper, StringTrimLeft, StringTrimRight