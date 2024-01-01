DocumentationSections
iChaikin

Rend le handle de l'indicateur Chaikin Oscillator. Seulement un tampon.

int  iChaikin(
   string               symbol,             // nom du symbole
   ENUM_TIMEFRAMES      period,             // période
   int                  fast_ma_period,     // période rapide 
   int                  slow_ma_period,     // période lente
   ENUM_MA_METHOD       ma_method,          // type de lissage
   ENUM_APPLIED_VOLUME  applied_volume      // volume utilisé
   );

Paramètres

symbol

[in]  Le nom symbolique de l'instrument dont les données devraient être utilisées pour calculer l'indicateur. NULL signifie le symbole actuel.

period

[in]  La valeur de la période peut être une des valeurs de l'énumération ENUM_TIMEFRAMES, 0 signifit le temps trame courant.

fast_ma_period

[in]  La période rapide de la prise de moyenne pour le calcul de l'indicateur.

slow_ma_period

[in]  La période lente de la prise de moyenne pour le calcul de l'indicateur.

ma_method

[in]  Le type de la prise de moyenne. Peut être chacune des constantes de la prise de moyenne ENUM_MA_METHOD.

applied_volume

[in] Le volume utilisé. Peut être chacun de l'énumération ENUM_APPLIED_VOLUME.

La valeur rendue

Rend le handle de l'indicateur technique indiqué, en cas de l'échec rend INVALID_HANDLE. Pour la désallocation de la mémoire de l'ordinateur de l' indicateur non plus utilisé plus il y a la fonction IndicatorRelease(), auquelle est transmis le handle de cet indicateur.

Exemple:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                Demo_iChaikin.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "L'indicateur montre comment il faut recevoir les données"
#property description "des tampons d'indicateur pour l'indicateur technique iChaikin."
#property description "Le symbole et le temps trame sur lequel l'indicateur est calculé,"
#property description "sont spécifiés par les paramètres symbol et period."
#property description "Le moyen de la création du handle est spécifié par le paramètre 'type' (le type de la fonction)."
 
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//--- la construction iChaikin
#property indicator_label1  "iChaikin"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrLightSeaGreen
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//+------------------------------------------------------------------+
//| L'énumération des moyens de la création du handle                |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Creation
  {
   Call_iChaikin,          // utiliser iChaikin
   Call_IndicatorCreate    // utiliser IndicatorCreate
  };
//--- les paramètres d'entrée
input Creation             type=Call_iChaikin;           // le type de la fonction 
input int                  fast_ma_period=3;             // la période rapide
input int                  slow_ma_period=10;            // la période lente
input ENUM_MA_METHOD       ma_method=MODE_EMA;           // le type du lissage
input ENUM_APPLIED_VOLUME  applied_volume=VOLUME_TICK;   // le type du volume
input string               symbol=" ";                   // le symbole 
input ENUM_TIMEFRAMES      period=PERIOD_CURRENT;        // le temps trame
//--- le tampon d'indicateur
double         iChaikinBuffer[];
//--- la variable pour stocker le handle de l'indicateur iChaikin
int    handle;
//--- la variable pour le stockage
string name=symbol;
//---le nom de l'indicateur sur le graphique
string short_name;
//--- stockerons le nombre de valeurs dans l'indicateur Chaikin Oscillator
int    bars_calculated=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- le rattachement du tableau au tampon d'indicateur
   SetIndexBuffer(0,iChaikinBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- définissons avec le symbole sur lequel l'indicateur est construit
   name=symbol;
//--- supprimons les espaces de la gauche et de la droite
   StringTrimRight(name);
   StringTrimLeft(name);
//--- si la longueur de la chaîne name est nulle après cela
   if(StringLen(name)==0)
     {
      //--- prenons le symbole du graphique, où on a lancé l'indicateur
      name=_Symbol;
     }
//--- créons le handle de l'indicateur
   if(type==Call_iChaikin)
      handle=iChaikin(name,period,fast_ma_period,slow_ma_period,ma_method,applied_volume);
   else
     {
      //--- remplirons la structure par les valeurs des paramètres de l'indicateur
      MqlParam pars[4];
      //--- la période rapide 
      pars[0].type=TYPE_INT;
      pars[0].integer_value=fast_ma_period;
      //--- la période lente
      pars[1].type=TYPE_INT;
      pars[1].integer_value=slow_ma_period;
      //--- le type du lissage
      pars[2].type=TYPE_INT;
      pars[2].integer_value=ma_method;
      //--- le type du volume
      pars[3].type=TYPE_INT;
      pars[3].integer_value=applied_volume;
      handle=IndicatorCreate(name,period,IND_CHAIKIN,4,pars);
     }
//--- si on n'a pas réussi à créer le handle
   if(handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- informons sur l'échec et déduisons le numéro de l'erreur
      PrintFormat("On n'a pas réussi à créer le handle de l'indicateur iChaikin pour la paire %s/%s, le code de l'erreur %d",
                  name,
                  EnumToString(period),
                  GetLastError());
      //--- le travail de l'indicateur est terminé avant terme
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- montrons sur quelle paire le symbole/temps trame l'indicateur Chaikin Oscillator
   short_name=StringFormat("iChaikin(%s/%s, %d, %d, %s, %s)",name,EnumToString(period),
                           fast_ma_period,slow_ma_period,
                           EnumToString(ma_method),EnumToString(applied_volume));
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- l'exécution normale de l'initialisation de l'indicateur  
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- le nombre de valeurs copiées de l'indicateur iChaikin
   int values_to_copy;
//--- apprenons le nombre de valeurs calculées dans l'indicateur
   int calculated=BarsCalculated(handle);
   if(calculated<=0)
     {
      PrintFormat("BarsCalculated() a rendu %d, le code de l'erreur %d",calculated,GetLastError());
      return(0);
     }
//--- si c'est un premier lancement des calculs de notre indicateur ou a changé le nombre de valeurs dans l'indicateur iChaikin
//--- ou s'il est nécessaire de calculer l'indicateur pour deux ou plus de barres (cela signifie que quelque chose a changé dans l'histoire)
   if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
     {
      //--- si le tableau iChaikinBuffer est plus grand, que les valeurs dans l'indicateur iChaikin sur la paire symbol/period, copions pas tout 
      //--- autrement copions moins que la taille des tampons d'indicateur
      if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
      else                       values_to_copy=calculated;
     }
   else
     {
      //--- signifie que notre indicateur est calculé non pour la première fois et dès le moment du dernier appel OnCalculate())
      //--- pour le calcul a été ajouté pas plus d'une barre
      values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
     }
//--- remplissons le tableau iChaikinBuffer  par les valeurs de l'indicateur Chaikin Oscillator
//--- si FillArrayFromBuffer a rendu false, cela signifie que les données ne sont pas prêts - terminons le travail
   if(!FillArrayFromBuffer(iChaikinBuffer,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- formerons le message
   string comm=StringFormat("%s ==>  a été mise à jour des valeurs de l'indicateur %s: %d",
                            TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
                            short_name,
                            values_to_copy);
//--- déduisons le message de service sur le graphique
   Comment(comm);
//--- retiendrons le nombre de valeurs dans l'indicateur Chaikin Oscillator
   bars_calculated=calculated;
//--- rendons la valeur prev_calculated pour un appel suivant
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Remplissons le tampon d'indicateur de l'indicateur iChaikin      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArrayFromBuffer(double &values[],  // le tampon d'indicateur des valeurs Chaikin Oscillator
                         int ind_handle,    // le handle de l'indicateur iChaikin
                         int amount         // le nombre de valeurs copiées
                         )
  {
//--- oblitérons le code de l'erreur
   ResetLastError();
//--- remplissons la partie du tableau iChaikinBuffer par les valeurs du tampon d'indicateur sous l'index 0
   if(CopyBuffer(ind_handle,0,0,amount,values)<0)
     {
      //--- si le copiage n'a pas réussi, annonçons le code de l'erreur
      PrintFormat("On n'a pas réussi à copier les données de l'indicateur iChaikin, le code de l'erreur %d",GetLastError());
      //--- terminerons avec le résultat nul - cela signifie que l'indicateur sera considéré comme non calculé
      return(false);
     }
//--- tout a réussi
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indicator deinitialization function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
      IndicatorRelease(handle);
//--- effaçons le graphique à la suppression de l'indicateur
   Comment("");
  }  