- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileFlush
Écrit à un disque toutes les données restant dans le tampon du fichier d'entrée-de sortie.
|
void FileFlush(
Paramètres
file_handle
[in] Le descripteur de fichier rendu par la fonction FileOpen().
La valeur rendue
Il n'y a pas de valeur rendue.
Note
A l'exécution de l'opération de l'inscription au fichier, les données peuvent s'y trouver physiquement seulement dans un certain temps. Pour que les données se sauvegardent tout de suite dans un fichier, il faut utiliser la fonction FileFlush(). Si ne pas utiliser la fonction, la partie des données qui ne se sont pas encore sur le disque s'inscrit forcément là-bas seulement à la clôture du fichier par la fonction FileClose().
Il est nécessaire d'utiliser la fonction, quand les données inscrites ont la valeur définie. Il faut prendre en considération que l'appel fréquent de la fonction peut affecter la vitesse du travail du programme.
Il est nécessaire d'appeler la fonction FileFlush() entre les opérations de la lecture du fichier et l'enregistrement au fichier.
Exemple:
|
//--- affichons la fenêtre des paramètres d'entrée au lancement du script
Voir aussi