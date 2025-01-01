- CalendarCountryById
- CalendarEventById
- CalendarValueById
- CalendarCountries
- CalendarEventByCountry
- CalendarEventByCurrency
- CalendarValueHistoryByEvent
- CalendarValueHistory
- CalendarValueLastByEvent
- CalendarValueLast
CalendarCountryById
Retourne la description d'un pays par son identifiant.
|
bool CalendarCountryById(
Paramètres
country_id
[in] Identifiant du pays (ISO 3166-1).
country
[out] Variable de type MqlCalendarCountry pour retourner la description du pays.
Valeur de Retour
Retourne true en cas de succès, sinon retourne false. Pour obtenir des informations sur une erreur, appelez la fonction GetLastError(). Erreurs possibles :
- 4001 — ERR_INTERNAL_ERROR (erreur générale d'exécution),
- 5402 — ERR_CALENDAR_NO_DATA (pays non trouvé),
- 5401 — ERR_CALENDAR_TIMEOUT (limite de temps de traitement de la requête atteinte).
Exemple :
|
//+------------------------------------------------------------------+
Voir aussi