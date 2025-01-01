//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de lancement du programme |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- obtient la liste des pays du calendrier économique

MqlCalendarCountry countries[];

int count=CalendarCountries(countries);

//--- vérifie le résultat

if(count==0)

PrintFormat("CalendarCountries() a retourné 0 ! Error %d",GetLastError());

//--- s'il y a plus de 2 pays

if(count>=2)

{

MqlCalendarCountry country;

//--- obtient maintenant la description du pays par son identifiant

if(CalendarCountryById(countries[1].id, country))

{

//--- prépare la description du pays

string descr="id = "+IntegerToString(country.id)+"

";

descr+=("nom = " + country.name+"

");

descr+=("code = " + country.code+"

");

descr+=("devise = " + country.currency+"

");

descr+=("symbol_devise = " + country.currency_symbol+"

");

descr+=("nom_url = " + country.url_name);

//--- affiche la description du pays

Print(descr);

}

else

Print("Echec de CalendarCountryById(). Erreur ",GetLastError());

}

//---

}

/*

Résultat :

id = 999

nom = European Union

code = EU

devise = EUR

symbole_devise = 

nom_url = european-union

*/