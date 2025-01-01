ParameterSetRange

Établit des règles d'utilisation de la variable d'entrée lors de l'optimisation d'un Expert Advisor dans le Strategy Tester : la valeur, le pas du changement, les valeurs initiales et finales. Il existe 2 variantes de la fonction.

1. Définition des valeurs pour le paramètre d'entrée de type entier

bool ParameterSetRange(

const string name,

bool enable,

long value,

long start,

long step,

long stop

);

2. Définition des valeurs pour le paramètre d'entrée de type réel

bool ParameterSetRange(

const string name,

bool enable,

double value,

double start,

double step,

double stop

);

Paramètres

name

[in] L'identifiant de la variable input ou sinput. Ces variables sont des paramètres externes d'une application. Leurs valeurs peuvent être spécifiées lors du lancement du programme.

enable

[in] Activer ce paramètre pour énumérer les valeurs lors de l'optimisation dans le Strategy Tester.

value

[in] La valeur du paramètre.

start

[in] La valeur initiale du paramètre lors de l'optimisation.

step

[in] Le pas du changement du paramètre lors de l'énumération de ses valeurs.

stop

[in] La valeur finale du paramètre à l'optimisation.

Valeur de retour

Retourne true en cas d'exécution réussie - false sinon. Pour obtenir des informations sur l'erreur, utilisez la fonction GetLastError().

Note

La fonction peut être appelée seulement depuis le gestionnaire OnTesterInit() lors du lancement de l'optimisation dans le Strategy Tester. Elle est conçue pour spécifier la plage et le pas du changement du paramètre. Le paramètre peut être complètement exclu de l'optimisation indépendamment des paramètres du Strategy Tester. Il permet également d'utiliser les variables d'entrée déclarées dans le processus d'optimisation.

La fonction ParameterSetRange() vous permet de gérer une optimisation d'un Expert Advisor dans le Strategy Tester en fonction des valeurs de ses paramètres clés en incluant ou en excluant les paramètres d'entrée requis à partir de l'optimisation, du réglage de la plage requise et du pas du changement.