OrderCalcProfit
La fonction calcule le profit pour le compte courant, dans l'environnement de marché courant et sur la base des paramètres passés. La fonction est utilisée pour pré-évaluer le résultat d'une opération de trading. La valeur est retournée dans la devise du compte.
bool OrderCalcProfit(
Paramètres
action
[in] Type de l'ordre, peut être l'une des 2 valeurs de l'énumération ENUM_ORDER_TYPE : ORDER_TYPE_BUY ou ORDER_TYPE_SELL.
symbol
[in] Nom du symbole.
volume
[in] Volume de l'opération de trading.
price_open
[in] Prix d'ouverture.
price_close
[in] Prix de clôture.
profit
[out] La variable dans laquelle la valeur calculée du profit sera écrite si la fonction est exécutée avec succès. La valeur estimée du profit dépend de plusieurs facteurs et peut différer dans des environnements de marché différents.
Valeur de Retour
Retourne true en cas de succès, false sinon. Si un type d'ordre invalide est spécifié, la fonction retourne false. Pour obtenir des informations sur une erreur, appelez GetLastError().
Exemple :
