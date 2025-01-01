

#define VOLUME 1.0 // volume de l'ordre

#define DEVIATION 100 // nombre de points avant le prix de clôture



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string currency_profit=SymbolInfoString(_Symbol,SYMBOL_CURRENCY_PROFIT); // devise du profit

double close_price=ChartPriceOnDropped(); // la coordonnée du prix correspondant au point où le script a été déposé avec la souris, sert de prix de clôture



//---

for(int i=0; i<=ORDER_TYPE_SELL; i++)

{

ENUM_ORDER_TYPE order_type=(ENUM_ORDER_TYPE)i; // type de l'ordre : 0 - Buy, 1 - Sell

double open_price=PriceOpenByOrderType(_Symbol, order_type); // prix d'ouverture : Ask pour Buy, Bid pour Sell



//--- si le prix d'ouverture n'est pas reçu, continue la boucle

if(open_price==0)

continue;



//--- si le prix de clôture est nul (le script n'a pas été lancé en glissant sur le graphique), calcule le prix

if(close_price==0)

close_price=(order_type==ORDER_TYPE_BUY ? open_price + DEVIATION * _Point : open_price - DEVIATION * _Point);



//--- calcule le montant approximatif du profit pour le compte courant et l'environnement de marché en fonction des paramètres transmis

double profit=0;

ResetLastError();

if(!OrderCalcProfit(order_type, _Symbol, VOLUME, open_price, close_price, profit))

{

Print("OrderCalcProfit() failed. Error ", GetLastError());

continue;

}



//--- affiche dans le journal le profit reçu

PrintFormat("Estimated profit for %.2f %s position on %s with opening price of %.*f and closing price of %.*f: %.2f %s",

VOLUME, OrderTypeDescription(order_type), _Symbol, _Digits, open_price, _Digits, close_price, profit, currency_profit);



}

/*

résultat :

Estimated profit for 1.00 Buy position on EURUSD with opening price of 1.10757 and closing price of 1.10881: 124.00 USD

Estimated profit for 1.00 Sell position on EURUSD with opening price of 1.10753 and closing price of 1.10881: -128.00 USD

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retourne le prix d'ouverture selon le type de l'ordre |

//+------------------------------------------------------------------+

double PriceOpenByOrderType(const string symbol, const ENUM_ORDER_TYPE order_type)

{

MqlTick tick={};



//--- récupère les derniers prix par symbole

if(!SymbolInfoTick(symbol, tick))

{

Print("SymbolInfoTick() failed. Error ", GetLastError());

return 0;

}



//--- renvoie le prix en fonction du type de l'ordre

switch(order_type)

{

case ORDER_TYPE_BUY : return(tick.ask);

case ORDER_TYPE_SELL : return(tick.bid);

default : return(0);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retourne la description du type de l'ordre |

//+------------------------------------------------------------------+

string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE order_type)

{

switch(order_type)

{

case ORDER_TYPE_BUY : return("Buy");

case ORDER_TYPE_SELL : return("Sell");

default : return("Unknown order type");

}

}