DocumentationSections
Référence MQL5Utilisation d'OpenCLCLKernelCreate 

CLKernelCreate

Crée le point de l'entrée au programme OpenCL et rend le handle sur lui.

int  CLKernelCreate(
   int           program,        // le handle sur l'objet OpenCL
   const string  kernel_name     // le nom de la fonction est "kernel"
   );

Paramètres

program

[in]  Le handle sur l'objet du programme OpenCL.

kernel_name

[in]  Le nom de la fonction est "kernel", c'est-à-dire le nom du point de l'entrée au programme OpenCL correspondant, par qui commence l'exécution.

La valeur rendue

Le handle sur le tampon OpenCL à l'exécution réussie. Dans le cas de l'erreur rend -1. Pour recevoir l'information sur l'erreur, utilisez la fonction GetLastError().

Note

Pour ce moment on prévoit les codes suivants des erreurs:

  • ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE - le handle non valide sur program OpenCL,
  • ERR_INVALID_PARAMETER - le paramètre de chaîne non valide,
  • ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME - le nom du kernel, contient plus de 127 caractères,
  • ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE - l'erreur intérieure à la création de l'objet OpenCL.