CLKernelCreate

Crée le point de l'entrée au programme OpenCL et rend le handle sur lui.

int CLKernelCreate(

int program,

const string kernel_name

);

Paramètres

program

[in] Le handle sur l'objet du programme OpenCL.

kernel_name

[in] Le nom de la fonction est "kernel", c'est-à-dire le nom du point de l'entrée au programme OpenCL correspondant, par qui commence l'exécution.

La valeur rendue

Le handle sur le tampon OpenCL à l'exécution réussie. Dans le cas de l'erreur rend -1. Pour recevoir l'information sur l'erreur, utilisez la fonction GetLastError().

Note

Pour ce moment on prévoit les codes suivants des erreurs: