Utilisation d'OpenCL
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLKernelCreate
Crée le point de l'entrée au programme OpenCL et rend le handle sur lui.
int CLKernelCreate(
Paramètres
program
[in] Le handle sur l'objet du programme OpenCL.
kernel_name
[in] Le nom de la fonction est "kernel", c'est-à-dire le nom du point de l'entrée au programme OpenCL correspondant, par qui commence l'exécution.
La valeur rendue
Le handle sur le tampon OpenCL à l'exécution réussie. Dans le cas de l'erreur rend -1. Pour recevoir l'information sur l'erreur, utilisez la fonction GetLastError().
Note
Pour ce moment on prévoit les codes suivants des erreurs:
- ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE - le handle non valide sur program OpenCL,
- ERR_INVALID_PARAMETER - le paramètre de chaîne non valide,
- ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME - le nom du kernel, contient plus de 127 caractères,
- ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE - l'erreur intérieure à la création de l'objet OpenCL.