Référence MQL5

FileReadDatetime 

FileReadDatetime

Lit du fichier du type CSV la chaîne d'un des formats: "YYYY.MM.DD HH:MI:SS", "YYYY.MM.DD" ou "HH:MI:SS" - et la transforme en valeur du type datetime.

datetime  FileReadDatetime(
   int  file_handle      // handle du fichier
   );

Paramètres

file_handle

[in] Le descripteur de fichier rendu par la fonction FileOpen().

La valeur rendue

La valeur du type datetime.

Exemple (on utilise le fichier reçu à la suite du travail de l'exemple pour la fonction FileWrite)

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                        Demo_FileReadDateTime.mq5 |
//|                        Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
//---- plot Label1
#property indicator_label1  "UpSignal"
#property indicator_type1   DRAW_ARROW
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  4
//---- plot Label2
#property indicator_label2  "DownSignal"
#property indicator_type2   DRAW_ARROW
#property indicator_color2  clrRed
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  4
//--- les paramètres pour la lecture des données
input string InpFileName="MACD.csv";  // le nom du fichier
input string InpDirectoryName="Data"// le nom du répertoire
//--- les variables globales
int      ind=0;       // l'index
double   upbuff[];    // le tampon d'indicateur des flèches en haut
double   downbuff[];  // le tampon d'indicateur des flèches en bas
bool     sign_buff[]; // le tableau des signaux (true - l'achat, false - la vente)
datetime time_buff[]; // le tableau du temps de l'arrivée des signaux
int      size=0;      // la taille des tableau des signaux
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- ouvrons le fichier
   ResetLastError();
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_CSV);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("Le fichier %s est ouvert pour la lecture",InpFileName);
      //--- lisons d'abord le nombre de signaux
      size=(int)FileReadNumber(file_handle);
      //--- allouons la mémoire pour les tableaux
      ArrayResize(sign_buff,size);
      ArrayResize(time_buff,size);
      //--- lisons des données du fichier
      for(int i=0;i<size;i++)
        {
         //--- le temps du signal
         time_buff[i]=FileReadDatetime(file_handle);
         //--- la valeur du signal
         sign_buff[i]=FileReadBool(file_handle);
        }
      //--- fermons le fichier
      FileClose(file_handle);
     }
   else
     {
      PrintFormat("On n' a pas réussi à ouvrir le fichier %s, le code de l'erreur = %d",InpFileName,GetLastError());
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- le rattachement des tableaux
   SetIndexBuffer(0,upbuff,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,downbuff,INDICATOR_DATA);
//--- spécifions le code du symbole pour la rendu dans PLOT_ARROW
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,241);
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,242);
//---- l'établissement des valeurs de l'indicateur qui ne seront pas visibles sur le graphique
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
   PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   ArraySetAsSeries(time,false);
   ArraySetAsSeries(high,false);
   ArraySetAsSeries(low,false);
//--- le cycle pour les barres non-traitées
   for(int i=prev_calculated;i<rates_total;i++)
     {
      //--- par défaut 0
      upbuff[i]=0;
      downbuff[i]=0;
      //--- la vérification s'il y a encore des données
      if(ind<size)
        {
         for(int j=ind;j<size;j++)
           {
            //--- si les dates correspondent, utilisons la valeur du fichier
            if(time[i]==time_buff[j])
              {
               //--- dessinons la flèche en fonction du signal
               if(sign_buff[j])
                  upbuff[i]=high[i];
               else
                  downbuff[i]=low[i];
               //--- augmentons le compteur
               ind=j+1;
               break;
              }
           }
        }
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }

Voir aussi

Le type datetime, StringToTime, TimeToString, FileWrite