Sleep
Bloque l'exécution de l'expert courant ou du script pendant l'intervalle défini.
void Sleep(
Paramètres
milliseconds
[in] La durée de pause en millisecondes.
Valeur de Retour
Aucune.
Note
On ne peut pas appeler la fonction Sleep() depuis des indicateurs utilisateur, puisque les indicateurs sont accomplis dans le thread d'interface et qu'ils ne doivent pas le ralentir. La vérification de l'état du drapeau de stop de l'expert chaque 0.1 seconde est inseré dans la fonction.
Exemple :
//+------------------------------------------------------------------+