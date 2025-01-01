Les variables globales du terminal de client

Le groupe des fonctions destinées au travail avec les variables globales.

Il ne faut pas confondre les variables globales du terminal de client avec les variables déclarées au niveau global du programme mql5.

Les variables globales existent dans le terminal de client 4 semaines dès le moment du dernier appel, après cela elles sont supprimés automatiquement. Non seulement l'installation de la nouvelle valeur est considérée comme l'appel vers la variable globale, mais aussi la lecture de la valeur de la variable globale.

Les variables globales du terminal de client sont accessibles simultanément de tous les programmes mql5 lancés sur le terminal de client.