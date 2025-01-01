- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
Les variables globales du terminal de client
Le groupe des fonctions destinées au travail avec les variables globales.
Il ne faut pas confondre les variables globales du terminal de client avec les variables déclarées au niveau global du programme mql5.
Les variables globales existent dans le terminal de client 4 semaines dès le moment du dernier appel, après cela elles sont supprimés automatiquement. Non seulement l'installation de la nouvelle valeur est considérée comme l'appel vers la variable globale, mais aussi la lecture de la valeur de la variable globale.
Les variables globales du terminal de client sont accessibles simultanément de tous les programmes mql5 lancés sur le terminal de client.
|
Fonction
|
Action
|
Contrôle l'existence de la variable globale avec le nom indiqué
|
Rend le temps du dernier accès à la variable globale
|
Supprime la variable globale
|
Demande la valeur de la variable globale
|
Rend le nom de la variable globale selon le numéro d'ordre dans le répertoire des variables globales
|
Met la nouvelle valeur à une variable globale
|
Inscrit forcément le contenu de toutes les variables globales sur le disque
|
Met une nouvelle valeur de la variable globale, qui existe seulement pendant la session courante du terminal
|
Met une nouvelle valeur de la variable existant globale selon la condition
|
Supprime les variables globales avec le préfixe indiqué dans le nom
|
Rend le total des variables globales