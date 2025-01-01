SymbolInfoString

Retourne la propriété correspondante du symbole indiqué. Il y a 2 variantes à la fonction.

1. Retourne directement la valeur de la propriété.

string SymbolInfoString(

string name,

ENUM_SYMBOL_INFO_STRING prop_id

);

2. Retourne true ou false en fonction du succès de l'exécution de la fonction. En cas du succès, la valeur de la propriété est placée dans la variable 'string_var' transmise par référence.

bool SymbolInfoString(

string name,

ENUM_SYMBOL_INFO_STRING prop_id,

string& string_var

);

Paramètres

name

[in] Le nom du symbole.

prop_id

[in] L'identificateur de la propriété du symbole. La valeur peut être l'une des valeurs de ENUM_SYMBOL_INFO_STRING.

string_var

[out] Une valeur de type string pour obtenir la valeur de la propriété demandée.

Valeur de retour

Une valeur de type string. En cas de mauvaise exécution, des informations sur l'erreur obtenue peuvent être récupérées à l'aide de la fonctionGetLastError() :

5040 — chaîne de caractères incorrecte pour le nom du symbole,

4301 — symbole inconnu (instrument financier),

4302 — le symbole n'est pas sélectionné dans le Market Depth (il n'est pas dans la liste des instruments disponibles),

4303 — identificateur invalide de propriété du symbole.

Note

Il est recommandé d'utiliser SymbolInfoTick() si la fonction est utilisée pour obtenir des informations sur le dernier tick.. Il est possible qu'aucune cotation ne soit encore apparue puisque le terminal est connecté à un compte de trading. Dans ce cas, la valeur demandée sera indéfinie.

Dans la plupart des cas, il suffit d'appeler la fonction SymbolInfoTick() pour obtenir les valeurs Ask, Bid, Last, Volume et l'heure arrivée du dernier tick.

Exemple :