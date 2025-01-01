Référence MQL5Constantes, Enumérations et Structures
- Constantes de Graphique
- Constantes d'Objets
- Constantes d'Indicateur
- Etat de l'Environnement de Travail
- Constantes de Trading
- Constantes Nommées
- Structures de Données
- Codes d'Erreurs et Avertissements
- Constantes d'Entrée/Sortie
Les constantes, les énumérations et les structures
Pour simplifier l'écriture de programme et rendre des textes du programme plus convenables pour la perception la langage MQL5 fournit les constantes standards prédéterminées et les énumérations. En outre, pour stocker les informations, on utilise les structures de service.
Les constantes standard sont l'analogue des macrosubstitutions et ont le type int.
Les constantes sont groupées à sa destination:
- Les constantes de graphiques sont utilisées au fonctionnement des graphiques de prix: l'ouverture, la navigation, l'installation des paramètres;
- Les constantes des objetssont destinées au traitement des objets graphiques, qu'on peut créer et afficher sur les graphiques;
- Les constantes des indicateurs servent pour le travail avec les indicateurs standard et d'utilisateur;
- Etat d'environnement — décrivent les propriétés du programme mql5, accordent l'information sur le terminal de client, l'instrument commercial et le compte courant commercial;
- Les constantes commerciales permettent de préciser une information diverse en train du commerce;
- Les constantes nommées sont les constantes du langage MQL5;
- Les structures des données décrivent les formats utilisés du stockage des données;
- Les codes des erreurs et des préventions décrivent les messages du compilateur et le message du serveur commercial sur les requêtes commerciales;
- Les constantes de l'entrée/sortie sont destinées au travail avec les fonctions du fichier et la sortie des messages sur l'écran de l'ordinateur par la fonction MessageBox().