Les constantes, les énumérations et les structures

Pour simplifier l'écriture de programme et rendre des textes du programme plus convenables pour la perception la langage MQL5 fournit les constantes standards prédéterminées et les énumérations. En outre, pour stocker les informations, on utilise les structures de service.

Les constantes standard sont l'analogue des macrosubstitutions et ont le type int.

Les constantes sont groupées à sa destination: