IntegerToString

Convertit une valeur de type entier dans une chaîne de caractères.

string IntegerToString(

long number,

int str_len=0,

ushort fill_symbol=' '

);

Paramètres

number

[in] Le nombre à convertir.

str_len=0

[in] La longueur de la chaîne. Si la chaîne de caractères est plus grande que la longueur indiquée, la chaîne n'est pas coupée. Si la chaîne de caractères est plus petite, la chaîne de caractères sera complétée par avec le caractère de remplissage.

fill_symbol=' '

[in] Le caractère de remplissage. La valeur par défaut est l'espace.

Valeur de Retour

La chaîne de caractères.

Exemple :

#define DATA_TOTAL 1001



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- affiche les lignes avec un index multiple de 100 dans la boucle par DATA_TOTAL

//--- la chaîne affiche la valeur de l'index avec un format de 4 caractères

//--- si la longueur de la chaîne est inférieure à 4 caractères, alors la valeur de l'index de la boucle

//--- dans la chaîne est précédée de zéros non significatifs

for(int i=0; i<DATA_TOTAL; i++)

{

if(i%100==0)

Print("Converted index value: ",IntegerToString(i,4,'0'));

}

/*

résultat :

Converted index value: 0000

Converted index value: 0100

Converted index value: 0200

Converted index value: 0300

Converted index value: 0400

Converted index value: 0500

Converted index value: 0600

Converted index value: 0700

Converted index value: 0800

Converted index value: 0900

Converted index value: 1000

*/

}

Voir aussi

StringToInteger