- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
IntegerToString
Convertit une valeur de type entier dans une chaîne de caractères.
string IntegerToString(
Paramètres
number
[in] Le nombre à convertir.
str_len=0
[in] La longueur de la chaîne. Si la chaîne de caractères est plus grande que la longueur indiquée, la chaîne n'est pas coupée. Si la chaîne de caractères est plus petite, la chaîne de caractères sera complétée par avec le caractère de remplissage.
fill_symbol=' '
[in] Le caractère de remplissage. La valeur par défaut est l'espace.
Valeur de Retour
La chaîne de caractères.
Exemple :
#define DATA_TOTAL 1001
Voir aussi