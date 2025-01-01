DocumentationSections
IntegerToString

Convertit une valeur de type entier dans une chaîne de caractères.

string  IntegerToString(
   long    number,              // nombre
   int     str_len=0,           // longueur de la chaîne en sortie
   ushort  fill_symbol=' '      // caractère de remplissage
   );

Paramètres

number

[in]  Le nombre à convertir.

str_len=0

[in]  La longueur de la chaîne. Si la chaîne de caractères est plus grande que la longueur indiquée, la chaîne n'est pas coupée. Si la chaîne de caractères est plus petite, la chaîne de caractères sera complétée par avec le caractère de remplissage.

fill_symbol=' '

[in]  Le caractère de remplissage. La valeur par défaut est l'espace.

Valeur de Retour

La chaîne de caractères.

 

Exemple :

#define DATA_TOTAL 1001
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- affiche les lignes avec un index multiple de 100 dans la boucle par DATA_TOTAL
//--- la chaîne affiche la valeur de l'index avec un format de 4 caractères
//--- si la longueur de la chaîne est inférieure à 4 caractères, alors la valeur de l'index de la boucle
//--- dans la chaîne est précédée de zéros non significatifs
   for(int i=0i<DATA_TOTALi++)
     {
      if(i%100==0)
         Print("Converted index value: ",IntegerToString(i,4,'0'));
     }
   /*
  résultat :
   Converted index value0000
   Converted index value0100
   Converted index value0200
   Converted index value0300
   Converted index value0400
   Converted index value0500
   Converted index value0600
   Converted index value0700
   Converted index value0800
   Converted index value0900
   Converted index value1000
   */
  }

