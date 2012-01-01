#property description "Le script, basé sur l'indicateur RSI, affiche"

#property description "combien de fois le marché était dans les zones"

#property description "de surachat/survente dans l'intervalle de temps spécifié."

//--- affiche la fenêtre des paramètres d'entrée au lancement du script

#property script_show_inputs

//--- paramètres d'entrée

input int InpMAPeriod=14; // Période de la moyenne mobile

input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Type du prix

input double InpOversoldValue=30.0; // Niveau de survente

input double InpOverboughtValue=70.0; // Niveau de surachat

input datetime InpDateStart=D'2012.01.01 00:00'; // Date de début d'analyse

input datetime InpDateFinish=D'2013.01.01 00:00'; // Date de fin d'analyse

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de démarrage du script |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

double rsi_buff[]; // tableau des valeurs de l'indicateur

int size=0; // taille du tableau

//--- récupère le handle de l'indicateur RSI

ResetLastError();

int rsi_handle=iRSI(Symbol(),Period(),InpMAPeriod,InpAppliedPrice);

if(rsi_handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- échec de récupération du handle de l'indicateur

PrintFormat("Erreur de récupération du handle de l'indicateur. Code d'erreur = %d",GetLastError());

return;

}

//--- boucle tant que toutes les valeurs de l'indicateur n'ont pas été calculées

while(BarsCalculated(rsi_handle)==-1)

{

//--- sort si l'indicateur a été arrêté

if(IsStopped())

return;

//--- pause pour permettre à l'indicateur de calculer toutes ses valeurs

Sleep(10);

}

//--- copie les valeurs de l'indicateur pour un certain intervalle de temps

ResetLastError();

if(CopyBuffer(rsi_handle,0,InpDateStart,InpDateFinish,rsi_buff)==-1)

{

PrintFormat("Echec de la copie des valeurs de l'indicateur. Code d'erreur = %d",GetLastError());

return;

}

//--- récupère la taille du tableau

size=ArraySize(rsi_buff);

//--- trie le tableau

ArraySort(rsi_buff);

//--- recherche du temps passé (en pourcentage) par le marché en zone de survente

double ovs=(double)ArrayBsearch(rsi_buff,InpOversoldValue)*100/(double)size;

//--- recherche du temps passé (en pourcentage) par le marché en zone de surachat

double ovb=(double)(size-ArrayBsearch(rsi_buff,InpOverboughtValue))*100/(double)size;

//--- crée les chaînes de caractères pour l'affichage des données

string str="De "+TimeToString(InpDateStart,TIME_DATE)+" à "

+TimeToString(InpDateFinish,TIME_DATE)+" le marché était :";

string str_ovb="en zone de surachat "+DoubleToString(ovb,2)+"% du temps";

string str_ovs="en zone de survente "+DoubleToString(ovs,2)+"% du temps";

//--- affiche les données sur le graphique

CreateLabel("top",5,60,str,clrDodgerBlue);

CreateLabel("suracheté",5,35,str_ovb,clrDodgerBlue);

CreateLabel("survendu",5,10,str_ovs,clrDodgerBlue);

//--- redéssine le graphique

ChartRedraw(0);

//--- pause

Sleep(10000);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Affiche le commentaire dans le coin inférieur gauche du graphique|

//+------------------------------------------------------------------+

void CreateLabel(const string name,const int x,const int y,

const string str,const color clr)

{

//--- crée l'étiquette

ObjectCreate(0,name,OBJ_LABEL,0,0,0);

//--- lie le lable au coin inférieur gauche

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_CORNER,CORNER_LEFT_LOWER);

//--- change la position du point d'ancrage

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_LEFT_LOWER);

//--- distance depuis le point d'ancrage dans la direction X

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

//--- distance depuis le point d'ancrage dans la direction Y

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- texte de l'étiquette

ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,str);

//--- couleur du texte

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- taille du texte

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_FONTSIZE,12);

}