DocumentationSections
Référence MQL5MetaTrader pour Pythonshutdown 

shutdown

Ferme la connexion précédemment établie avec le terminal MetaTrader 5.

shutdown()

Valeur de Retour

None.

Exemple :

import MetaTrader5 as mt5
# affiche les données sur le package MetaTrader 5
print("Auteur du package MetaTrader5 : ",mt5.__author__)
print("Version du package MetaTrader5 : ",mt5.__version__)
 
# établit une connexion avec le terminal MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() a échoué")
    quit()
 
# affiche les données sur l'état de la connexion, le nom du serveur et le compte de trading
print(mt5.terminal_info())
# affiche les données sur la version de MetaTrader 5
print(mt5.version())
 
# ferme la connexion au terminal MetaTrader 5
mt5.shutdown()

Voir aussi

initialize, login_py, terminal_info, version