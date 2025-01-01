import MetaTrader5 as mt5

# affiche les données sur le package MetaTrader 5

print("Auteur du package MetaTrader5 : ",mt5.__author__)

print("Version du package MetaTrader5 : ",mt5.__version__)



# établit une connexion avec le terminal MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() a échoué")

quit()



# affiche les données sur l'état de la connexion, le nom du serveur et le compte de trading

print(mt5.terminal_info())

# affiche les données sur la version de MetaTrader 5

print(mt5.version())



# ferme la connexion au terminal MetaTrader 5

mt5.shutdown()